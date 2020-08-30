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Місячний посівний календар на вересень 2020: коли і що садити
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У вересні розпочинається осінь й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай, проте вже потрібно готуватися до зими. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у вересні.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У вересні збирають врожай та активно доглядають за землею.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще всього висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на вересень 2020!
Заборонені дні для посадки та пересаджування рослин у вересні 2020 року – 2 та 4 вересня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 вересня, вівторок
|Зростаюча (13, 14 день)
|Водолій
|
Рекомендується заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети. Заготівля варення і солінь. Відмінний час для культивації та добрив.
|
2 вересня, середа
|Повний місяць (14, 15 день)
|Риби
|
Не рекомендуються посіви і посадки.
|
3 вересня, четвер
|Спадаюча (15, 16 день)
|Риби
|
Баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
4 вересня, п'ятниця
|Спадаюча (16, 17 день)
|Овен
|
Не рекомендуються посіви та пересадки. Рекомендується знищення шкідників, прополювання і мульчування. Збір врожаю коренеплодів, фруктів, ягід, лікарських та ефіроолійних культур, сушка овочів і фруктів.
|
5 вересня, субота
|Спадаюча (17, 18 день)
|Овен
|
Декоративні рослини
|
6 вересня, неділя
|Спадаюча (18, 19 день)
|Телець
|Однорічні та багаторічні квіти з насіння, баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
7 вересня, понеділок
|
Спадаюча (19, 20 день)
|Телець
|
Плодові дерева і чагарники, коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
8 вересня, вівторок
|Спадаюча (20, 21 день)
|Телець
|
Цибуля на ріпку, редис, редька, бруква, ріпа
|
9 вересня, середа
|Спадаюча (21, 22 день)
|Близнюки
|
Плодові дерева і чагарники
|
10 вересня, четвер
|Третя чверть (22, 23 день)
|Близнюки
|
Не рекомендується посадка і пересадка трав'янистих культур. Ефективні видалення зайвих пагонів, покіс, прополювання, культивація, мульчування. Збір лікарських трав, коренеплодів, фруктів і ягід.
|
11 вересня, п'ятниця
|Спадаюча (23, 24 день)
|Рак
|
Коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
12 вересня, субота
|Спадаюча (24, 25 день)
|Рак
|
Плодові дерева і чагарники, коренева селера, петрушка коренева
|
13 вересня, неділя
|Спадаюча (25 день)
|Рак
|
Декоративні рослини, баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
14 вересня, понеділок
|Спадаюча (25, 26 день)
|Лев
|
Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур. Рекомендується збір та сушка фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Відповідний момент для підготовки грядок до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками, для збору насіння соняшнику, заготівлі лікарських трав.
|
15 вересня, вівторок
|Спадаюча (26, 27 день)
|Лев
|
Не рекомендується посів і пересадка садово-городніх культур. Рекомендується збір та сушка фруктів і коренеплодів, особливо збирання картоплі. Відповідний момент для підготовки грядок до посадок, мульчування, для боротьби зі шкідниками, для збору насіння соняшнику, заготівлі лікарських трав.
|
16 вересня, середа
|Спадаюча (27, 28 день)
|Діва
|Цибулинні квіти
|
17 вересня, четвер
|Молодик (28, 29, 1 день)
|Діва
|
Не рекомендуються посіви і посадки.
|
18 вересня, п'ятниця
|Зростаюча (1, 2 день)
|Терези
|
Декоративні рослини, цибулинні квіти, однорічні та багаторічні квіти з насіння, баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева
|
19 вересня, субота
|Зростаюча (2,3 день)
|Терези
|
Рекомендується закладка клубів та насіння на зберігання. Також рекомендується посадка кісточкових фруктових дерев. Прекрасна пора для зрізання квітів, створення газонних орнаментів, догляду за кімнатними рослинами.
|
20 вересня, неділя
|Зростаюча (3, 4 день)
|Скорпіон
|
Бруква, ріпа
|
21 вересня, понеділок
|Зростаюча (4, 5 день)
|Скорпіон
|
Коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
|
22 вересня, вівторок
|
Зростаюча (5, 6 день)
|Стрілець
|Редис, редька, бруква, ріпа
|
23 вересня, середа
|Зростаюча (6, 7 день)
|Стрілець
|
Капуста, салат, морква, цибуля на ріпку, буряк, коренева селера, петрушка коренева
|
24 вересня, четвер
|Перша чверть (7, 8 день)
|Козеріг
|Рекомендується посадка і пересадка дерев і чагарників, особливо грушевих і сливових дерев, аґрусу, смородини. Розпушування, внесення добрив, щеплення дерев, покіс. Зі зрізаних квітів складають прекрасні букети.
|
25 вересня, п'ятниця
|Зростаюча (8, 9 день)
|Козеріг
|Однорічні та багаторічні квіти з насіння, баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева
|
26 вересня, субота
|Зростаюча (9, 10 день)
|Водолій
|Не рекомендуються посіви та пересадки. Можна заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети.
|
27 вересня, неділя
|Зростаюча (10, 11 день)
|Водолій
|Не рекомендуються посіви та пересадки. Можна заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети.
|
28 вересня, понеділок
|Зростаюча (11, 12 день)
|Водолій
|Не рекомендуються посіви та пересадки. Можна заготовлювати насіння, зрізати квіти в букети.
|
29 вересня, вівторок
|Зростаюча (12, 13 день)
|Риби
|Цибулинні квіти
|
30 вересня, середа
|Зростаюча (13, 14 день)
|Риби
|
Декоративні рослини, плодові дерева і чагарники, баклажан, томати, горох, квасоля, боби, перець, огірки, капуста, кабачок, гарбуз, патисон, салат, коренева селера, петрушка коренева, морква, цибуля на ріпку, буряк, редис, редька, бруква, ріпа
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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