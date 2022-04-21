Погода у Страсну п'ятницю: прогноз на 22 квітня в Україні

З наближенням Великодня погода в Україні почне покращуватись. Вже з 22 квітня температура повітря поступово підійматиметься до справді весняних показників. Детальний прогноз погоди на Страсну п'ятницю читайте далі.

22 квітня, у п'ятницю, в країну почне повертатись тепла та сонячна погода. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +12+16. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Свіжішим виявиться термічний острівець – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, частина Київщини, +8+13 градусів. Переважатиме в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься із проясненнями, дощі будуть, але періодичні. У південній частині очікується суха погода. Опади надвечір припиняться в усій Україні. Вітер буде з південного сходу, помірний, у північних областях, у центральній частині та часом на півдні – пориви до 15-18 метрів за секунду, – додала вона.

У Києві 22 квітня теж трохи потеплішає до +10+12. Місцями можливий короткочасний дощ та рвучкий вітер. А вже з суботи, 23 квітня, температура підвищиться до +14+20 і продовжить рухатись до майже літніх позначок.

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