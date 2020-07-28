На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
- 19
Гороскоп на серпень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в третій місяць літа!
Зодіакальний гороскоп на серпень, чого очікувати у восьмий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував третій місяць літа 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.
І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
Гороскоп на місяць серпень 2020
Третій місяць літа завершує літню пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у серпні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у серпні.
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 6, 10, 16, 28
- Несприятливі дні: 1, 3, 7, 10
Овни, у серпні на вас чекає приплив життєвих сил і енергії. Потрібно постаратися вносити у своє життя різноманітність розмірено і не забувати про повноцінний відпочинок – в серпні важливіше відпочинок психологічний, ніж фізичний. У професійній сфері Вас чекає повна стабільність і спокій.
На любовному фронті повний штиль і умиротворення. У самотніх представників цього знака не передбачається будь-яких змін – вам поки буде складно зустріти свою другу половинку. А сімейним Овнам необхідно більше довіряти своїй другій половині та дозволити давати поради з сімейних стосунків. Таким чином, Ви зможете не тільки вирішити всі свої справи, а й більше згуртуватися зі своєю коханою людиною.
Телець
- Сприятливі дні: 3, 7, 14, 15
- Несприятливі дні: 4, 12, 19, 25
Тельці, серпень буде дуже сприятливим у багатьох життєвих сферах. Самопочуття – на досить хорошому рівні. Саме останній місяць серпня потрібно провести на дивані, а ще краще – на природі в компанії близьких людей. Період сприятливий для того, щоб урізноманітнити своє життя, для відпочинку і відновлення сил і здоров'я. Ви навіть можете поєднати відпочинок і фізичні навантаження (походи в фітнес-клуб або гра з м'ячем на свіжому повітрі).
Можливі конфлікти в родині, варто критичніше ставитися до своїх висловлювань і знизити критику щодо навколишніх. Вкрай низьке інтуїтивне сприйняття в цей період може призвести до любовних авантюр, закоханості або розриву з чоловіком чи дружиною, розплачуватися за які доведеться довго і серйозно в наступні періоди. Але третя декада серпня ідеальна для романтичних відносин.
Близнюки
- Сприятливі дні: 1, 7, 16, 24
- Несприятливі дні: 5, 15, 18, 28
Близнюки, серпень – хороший час, щоб переглянути своє ставлення до життя, до сім'ї та більш критично поглянути на себе. Період сприятливий для переоцінки смислів життя і своїх цілей. Цей період також сприятливий для пошуку роботи, і ті, хто втратив роботу в останній час, можуть нарешті знайти нове місце праці. Потрібно йти вперед, не відкладаючи справи, адже саме середина серпня може принести успіх і добробут.
В особистому житті на вас чекає гармонія. Ваша друга половина буде рада відпочити від справ, що накопичилися і присвятити час собі. Третя декада серпня дозволить одиноким Близнюкам зустріти близьку по духу людину. Можливі романтичні відносини, ви будете парити на крилах любові, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з коханою людиною. Сімейних Близнюків очікує спокій і щирі глибокі стосунки з коханою людиною.
Рак
- Сприятливі дні: 8, 11, 13, 17
- Несприятливі дні: 10, 12, 21, 29
Раки, серпень обіцяє багато роботи та мало відпочинку. Приємні події прийдуть на зміну невдачам і тривогам липня, якщо тільки ви не запустите свої стреси та не перейдете в стадію депресії. У першій декаді серпня на вас чекає багато прекрасних можливостей змінити своє життя. Вас чекають несподівані зміни в справах, можлива зміна роботи. Саме час зайнятися спортом і трохи довести до ладу свою зовнішність.
У стосунках в сімейних Раків будуть невеликі сварки. Все від того, що ви занадто багато дозволяєте партнеру, вважаючи за краще не зв'язуватися з кожного приводу і не вступати в конфлікти. Самотнім Ракам не варто поспішати – можливість зустріти свою другу половинку з'явиться пізніше. Наприкінці серпня ви можете сміливо стрибати з головою в нові любовні стосунки, насолоджуючись романтичними моментами.
Лев
- Сприятливі дні: 9, 17, 19, 20
- Несприятливі дні: 8, 24, 26, 27
Леви, серпень буде насиченим, як зазвичай. Леви відомі своєю здатністю ускладнювати навіть дуже просту ситуацію, їм так цікавіше. Зустрівши на шляху складність, у них з'являється спортивний інтерес, і вже ніщо не зможе їм завадити досягти поставленої мети. Кінець серпня буде насичений подіями – візьміть паузу і відпочиньте.
У любовних стосунках ви, можливо, захочете взяти паузу. Загалом тільки вам вирішувати, чи хочете ви зануритися в нові взаємини або ж зможете перетерпіти проблеми зі своєю другою половиною. Самотнім Левам поки не варто поспішати з вибором партнера, на все свій час. Але самотні Леви легко можуть пуститися в любовну авантюру і, можливо, зустрінуть ментально близьку людину. Сімейним знакам Зодіаку потрібно більше проводити часу з дітьми та частіше бувати вдома.
Діва
- Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10
- Несприятливі дні: 17, 21, 25, 28
Діви, у серпні на вас чекає багато значущих змін в житті, які зможуть змінити хід речей. Навіть якщо вам комфортно і затишно на своєму місці, спрага знайти щастя спонукає вас на такі рішучі кроки, здатні в корені змінити все ваше життя. Шалений темп обов'язково дасть свої плоди, якщо ви не будете кидати розпочате і перекладати відповідальність на інших.
У сфері особистого життя можна сказати, що у Дів все стабільно і більш-менш спокійно. У сім'ї не відбудеться ніяких змін. Звичайно, у стосунках з партнером немає великої пристрасті та романтики, але тихі комфортні взаємини – це теж не так вже й погано. Тих Дів, які тільки почали будувати свої стосунки, чекає романтичний період. Якщо ви плануєте весілля, переїзд або зміну роботи, то середина місяця підійде для подібних звершень якнайкраще.
Терези
- Сприятливі дні: 10, 14, 16, 21
- Несприятливі дні: 22, 23, 24, 25
Терези, настає період, коли не варто боятися прийдешніх змін. Потрібно тільки своєчасно реагувати на негативні обставини та намагатися виправити ситуацію. В цілому зірки говорять, що весь серпень у Терезів пройде на позитивній ноті. Творчих Терезів чекає приплив сил та нові ідеї. А Терези, які так і не визначилися зі своєю професією, зможуть знайти свою справу.
Сімейні Терези зможуть краще пізнати своїх других половинок і насолодитися спільним дозвіллям. У самотніх Терезів, як і все літо, на життєвому шляху будуть траплятися люди, які не затримаються поруч надовго. Одні Терези поринуть в новий роман, інші будуть фліртувати, а треті усвідомлюють, що немає нікого краще, ніж їх друга половина.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 6, 13, 20
- Несприятливі дні: 5, 12, 17, 30
Скорпіони, серпень дасть змогу переглянути своє ставлення до життя. Якщо раніше вам доводилося постійно відкладати будь-які свої починання, то в останній місяць літа ви несподівано відчуєте прилив життєвих сил і енергії, необхідний для нових масштабних змін. Все, що потрібно – це зосередитися на поставленій меті. Серпень цього року стане найспокійнішим періодом в професійній сфері. Ви зможете витримати будь-які труднощі, не підірвавши свого здоров'я.
У серпні доведеться доводити своїй коханій людині, що ви вірні та дуже люблячі. Самотні Скорпіони з великими труднощами, але все ж зможуть нарешті відшукати свою другу половинку, переконавши її в щирості своїх почуттів і намірів. Будьте обережні – через свої необдумані вчинки ви можете потрапити в справжній любовний трикутник. Кілька разів подумайте, перш ніж приймати рішення на користь тієї чи іншої людини.
Стрілець
- Сприятливі дні: 1, 3, 12, 14
- Несприятливі дні: 18, 25, 27, 31
Стрільці, у серпні деякі з вас стануть багато лінуватися, у вас буде постійно виникати бажання відпочити, попри те, що з'явиться багато важливих справ і турбот. Стрільці будуть цілком усвідомлювати, що з цією ситуацією треба щось робити, не можна ж зовсім нічого не робити весь місяць і з трудом носити себе на роботу, але зробити реально мало що вдасться. Енергетичний спад серпня змінить звичайна активна поведінка у вересні.
Навіть в особистому житті вам не захочеться нічого робити або міняти – стосунки будуть йти своєю чергою, не віщуючи практично ніяких змін. Варто докласти зусиль, щоб не посваритися з обранцем, що не замучити докорами дітей та батьків. У другій декаді серпня очікуються веселі зустрічі в компаніях, святкові заходи і галасливі торжества. Це єдине, до чого у вас в серпні прокинеться непереборне бажання.
Козеріг
- Сприятливі дні: 7, 16, 25, 27
- Несприятливі дні: 13, 14, 17, 24
Козероги, у серпні чекайте яскравих зустрічей та вражаючих знайомств. Причому це будуть зустрічі з продовженням. Останній місяць літа стане часом пізнання всього незвіданого і нового. Можливо, варто поміняти свою сферу діяльності або обзавестися новим хобі. Серпень – пік процвітання творчих Козерогів.
У самотніх представників знаку, можливо, з'явиться друга половинка. У першій декаді серпня Козероги повністю підуть з головою в своє особисте життя: нові романи, флірт, романтичні зустрічі та побачення. Що стосується сімейних Козерогів, то ви зможете перейти на новий виток взаємин з близькою людиною. В особистих стосунках повна гармонія, немає приводу переживати.
Водолій
- Сприятливі дні: 1, 5, 9, 16
- Несприятливі дні: 2, 3, 8, 21
Водолії, ви захоче кардинально змінити свій зовнішній вигляд, усталений спосіб життя або навіть місце проживання. Внутрішнє занепокоєння буде охоплювати Водоліїв хвилями і бажання поміняти свою долю буде постійно маячити на задньому плані свідомості. Менше звертайте увагу на слова і плітки навколишніх, тільки вам самим вдасться щось змінити в своєму житті на краще. Головне зараз – це зробити перший крок.
У сімейних Водоліїв особливих змін в любові не передбачається. Спокійні умиротворені стосунки – це прекрасний результат. Тихі сімейні вечори будуть змінюватися нескінченним робочим процесом, так що середина серпня просто ідеальна. Все йде своєю чергою, без особливої метушні.
Риби
- Сприятливі дні: 5, 22, 28, 30
- Несприятливі дні: 7, 12, 13, 14
Риби, припиніть згадувати про минуле та починайте вже рухатися вперед. Набагато краще задуматися про своє майбутнє і спробувати зробити його яскравим і осмисленим. Саме останній місяць літа – найсприятливіший період для того, щоб почати будувати плани на завтрашній день і докладати максимум зусиль, щоб виконати свої заповітні мрії. Якщо ви перестанете сприймати все близько до серця, то зможете результативно працювати або відпочивати.
В середині серпня ви будете повністю поглинені благоустроєм свого житла, благополуччям дітей і партнера. Стабільність – це дуже добре, особливо коли навколо криза. Додайте в своє життя різноманітності: знайдіть цікаве хобі, відпочиньте з друзями, займіться активним спортом. Самотні Риби можуть зустріти людину, з якою на них чекає тривалий роман.
Читайте також: Магнітні бурі у серпні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
12:32Працівники Google ще рік не ходитимуть в офіс
-
12:11Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
11:50Скандальна Cardi B показала реальну фігуру у крихітному бікіні
-
11:28Привітання з Днем ангела Володимира 2020: найкращі вітання з іменинами
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:19Британський учений назвав простий спосіб продовжити молодість
-
10:55Готем у безпеці: Джокера на відпочинку знайшли у Нью-Йорку (відео)
-
10:44Привітання з Днем хрещення Київської Русі 2020 українською мовою
-
10:17Болгарія змінила правила в'їзду для українців
-
09:48Чому не варто ігнорувати котів: епічне відео підкорило Reddit
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
08:52Емілі Ратажковскі розбурхала мережу сексуальними формами (фото, відео)
-
08:31Яєчний кінець світу: пранк над другом розсмішив Reddit
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:05День ангела Володимира 2020: значення імені та характер власників
-
07:51Слава Камінська у прозорому халаті спровокувала мережу пікантним знімком
-
07:32Науковці розповіли, чи викликають медичні маски хибне відчуття безпеки
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:56Пухнастики шоковані: господарка влаштувала своїм котам справжню смугу перешкод
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера
-
21:0028 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Повний провал: блогер голіруч зламав новий OnePlus Nord
-
20:19Скільки часу потрібно займатися спортом, аби продовжити тривалість життя
-
19:56Дивіться, як міняють колеса на найбільшому у світі тракторі: відео
-
11:57Офіційна заява Динамо про "відставку" Мірча Луческу з листами тренера до Суркіса
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 28 липня
-
07:15Погода в Україні 28 липня: у яких областях пройдуть грози
- 27 липня
-
21:21Що кожен знак Зодіаку робить відразу після сексу: перевірте свого партнера
-
17:452015 vs 2020: люди показують вражаючі фотоколажі, як вони змінились за цей час
-
14:51Добірка вірусних пісень, які підірвали TikTok та стали музичними мемами
-
12:14Йому плювати на вас з нами: Притула прокоментував призначення Луческу в Динамо
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 27 липня
-
07:21Погода в Україні 27 липня: дощі та спека
- 26 липня
-
21:48Що таке тревел-шеймінг і чому він став особливо актуальним у період пандемії COVID-19
-
19:514 поради, які допоможуть не набрати зайвої ваги під час відпустки
-
17:30Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
-
14:20Як підстригти волосся в домашніх умовах: пам'ятка для чоловіків
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 27 липня – 2 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 26 липня
-
08:25Погода в Україні 26 липня: прогноз погоди на сьогодні
- 25 липня
-
21:22Жінка-кішка: переможниця Холостяка Даша розбурхала чоловічу уяву сексуальним фото (18+)
-
18:44Кмітливий татусь поділився лайфхаком, завдяки якому його син за рік прочитав 120 книг
-
15:45Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
-
12:11Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня
-
08:19Погода в Україні 25 липня: прогноз на суботу
- 24 липня
-
21:55Дизайнер створив набір секс-іграшок для літніх людей: без стетоскопа не обійшлося
-
18:4930 улюблених фільмів Крістофера Нолана: рейтинг стрічок від культового режисера
-
16:35Впізнай сідниці Дженніфер Лопес: складний тест для справжніх фанатів