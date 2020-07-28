Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на серпень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в третій місяць літа!

Зодіакальний гороскоп на серпень, чого очікувати у восьмий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував третій місяць літа 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць серпень 2020

Третій місяць літа завершує літню пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у серпні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у серпні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 6, 10, 16, 28

6, 10, 16, 28 Несприятливі дні: 1, 3, 7, 10

Овни, у серпні на вас чекає приплив життєвих сил і енергії. Потрібно постаратися вносити у своє життя різноманітність розмірено і не забувати про повноцінний відпочинок – в серпні важливіше відпочинок психологічний, ніж фізичний. У професійній сфері Вас чекає повна стабільність і спокій. На любовному фронті повний штиль і умиротворення. У самотніх представників цього знака не передбачається будь-яких змін – вам поки буде складно зустріти свою другу половинку. А сімейним Овнам необхідно більше довіряти своїй другій половині та дозволити давати поради з сімейних стосунків. Таким чином, Ви зможете не тільки вирішити всі свої справи, а й більше згуртуватися зі своєю коханою людиною.

Сприятливі дні: 3, 7, 14, 15

3, 7, 14, 15 Несприятливі дні: 4, 12, 19, 25

Тельці, серпень буде дуже сприятливим у багатьох життєвих сферах. Самопочуття – на досить хорошому рівні. Саме останній місяць серпня потрібно провести на дивані, а ще краще – на природі в компанії близьких людей. Період сприятливий для того, щоб урізноманітнити своє життя, для відпочинку і відновлення сил і здоров'я. Ви навіть можете поєднати відпочинок і фізичні навантаження (походи в фітнес-клуб або гра з м'ячем на свіжому повітрі).

Можливі конфлікти в родині, варто критичніше ставитися до своїх висловлювань і знизити критику щодо навколишніх. Вкрай низьке інтуїтивне сприйняття в цей період може призвести до любовних авантюр, закоханості або розриву з чоловіком чи дружиною, розплачуватися за які доведеться довго і серйозно в наступні періоди. Але третя декада серпня ідеальна для романтичних відносин.

Сприятливі дні: 1, 7, 16, 24

1, 7, 16, 24 Несприятливі дні: 5, 15, 18, 28

Близнюки, серпень – хороший час, щоб переглянути своє ставлення до життя, до сім'ї та більш критично поглянути на себе. Період сприятливий для переоцінки смислів життя і своїх цілей. Цей період також сприятливий для пошуку роботи, і ті, хто втратив роботу в останній час, можуть нарешті знайти нове місце праці. Потрібно йти вперед, не відкладаючи справи, адже саме середина серпня може принести успіх і добробут.

В особистому житті на вас чекає гармонія. Ваша друга половина буде рада відпочити від справ, що накопичилися і присвятити час собі. Третя декада серпня дозволить одиноким Близнюкам зустріти близьку по духу людину. Можливі романтичні відносини, ви будете парити на крилах любові, насолоджуючись кожною миттю, проведеною з коханою людиною. Сімейних Близнюків очікує спокій і щирі глибокі стосунки з коханою людиною.

Сприятливі дні: 8, 11, 13, 17

8, 11, 13, 17 Несприятливі дні: 10, 12, 21, 29

Раки, серпень обіцяє багато роботи та мало відпочинку. Приємні події прийдуть на зміну невдачам і тривогам липня, якщо тільки ви не запустите свої стреси та не перейдете в стадію депресії. У першій декаді серпня на вас чекає багато прекрасних можливостей змінити своє життя. Вас чекають несподівані зміни в справах, можлива зміна роботи. Саме час зайнятися спортом і трохи довести до ладу свою зовнішність.

У стосунках в сімейних Раків будуть невеликі сварки. Все від того, що ви занадто багато дозволяєте партнеру, вважаючи за краще не зв'язуватися з кожного приводу і не вступати в конфлікти. Самотнім Ракам не варто поспішати – можливість зустріти свою другу половинку з'явиться пізніше. Наприкінці серпня ви можете сміливо стрибати з головою в нові любовні стосунки, насолоджуючись романтичними моментами.

Сприятливі дні: 9, 17, 19, 20

9, 17, 19, 20 Несприятливі дні: 8, 24, 26, 27

Леви, серпень буде насиченим, як зазвичай. Леви відомі своєю здатністю ускладнювати навіть дуже просту ситуацію, їм так цікавіше. Зустрівши на шляху складність, у них з'являється спортивний інтерес, і вже ніщо не зможе їм завадити досягти поставленої мети. Кінець серпня буде насичений подіями – візьміть паузу і відпочиньте.

У любовних стосунках ви, можливо, захочете взяти паузу. Загалом тільки вам вирішувати, чи хочете ви зануритися в нові взаємини або ж зможете перетерпіти проблеми зі своєю другою половиною. Самотнім Левам поки не варто поспішати з вибором партнера, на все свій час. Але самотні Леви легко можуть пуститися в любовну авантюру і, можливо, зустрінуть ментально близьку людину. Сімейним знакам Зодіаку потрібно більше проводити часу з дітьми та частіше бувати вдома.

Сприятливі дні: 7, 8, 9, 10

7, 8, 9, 10 Несприятливі дні: 17, 21, 25, 28

Діви, у серпні на вас чекає багато значущих змін в житті, які зможуть змінити хід речей. Навіть якщо вам комфортно і затишно на своєму місці, спрага знайти щастя спонукає вас на такі рішучі кроки, здатні в корені змінити все ваше життя. Шалений темп обов'язково дасть свої плоди, якщо ви не будете кидати розпочате і перекладати відповідальність на інших.

У сфері особистого життя можна сказати, що у Дів все стабільно і більш-менш спокійно. У сім'ї не відбудеться ніяких змін. Звичайно, у стосунках з партнером немає великої пристрасті та романтики, але тихі комфортні взаємини – це теж не так вже й погано. Тих Дів, які тільки почали будувати свої стосунки, чекає романтичний період. Якщо ви плануєте весілля, переїзд або зміну роботи, то середина місяця підійде для подібних звершень якнайкраще.

Сприятливі дні: 10, 14, 16, 21

10, 14, 16, 21 Несприятливі дні: 22, 23, 24, 25

Терези, настає період, коли не варто боятися прийдешніх змін. Потрібно тільки своєчасно реагувати на негативні обставини та намагатися виправити ситуацію. В цілому зірки говорять, що весь серпень у Терезів пройде на позитивній ноті. Творчих Терезів чекає приплив сил та нові ідеї. А Терези, які так і не визначилися зі своєю професією, зможуть знайти свою справу.

Сімейні Терези зможуть краще пізнати своїх других половинок і насолодитися спільним дозвіллям. У самотніх Терезів, як і все літо, на життєвому шляху будуть траплятися люди, які не затримаються поруч надовго. Одні Терези поринуть в новий роман, інші будуть фліртувати, а треті усвідомлюють, що немає нікого краще, ніж їх друга половина.

Сприятливі дні: 2, 6, 13, 20

2, 6, 13, 20 Несприятливі дні: 5, 12, 17, 30

Скорпіони, серпень дасть змогу переглянути своє ставлення до життя. Якщо раніше вам доводилося постійно відкладати будь-які свої починання, то в останній місяць літа ви несподівано відчуєте прилив життєвих сил і енергії, необхідний для нових масштабних змін. Все, що потрібно – це зосередитися на поставленій меті. Серпень цього року стане найспокійнішим періодом в професійній сфері. Ви зможете витримати будь-які труднощі, не підірвавши свого здоров'я.

У серпні доведеться доводити своїй коханій людині, що ви вірні та дуже люблячі. Самотні Скорпіони з великими труднощами, але все ж зможуть нарешті відшукати свою другу половинку, переконавши її в щирості своїх почуттів і намірів. Будьте обережні – через свої необдумані вчинки ви можете потрапити в справжній любовний трикутник. Кілька разів подумайте, перш ніж приймати рішення на користь тієї чи іншої людини.

Сприятливі дні: 1, 3, 12, 14

1, 3, 12, 14 Несприятливі дні: 18, 25, 27, 31

Стрільці, у серпні деякі з вас стануть багато лінуватися, у вас буде постійно виникати бажання відпочити, попри те, що з'явиться багато важливих справ і турбот. Стрільці будуть цілком усвідомлювати, що з цією ситуацією треба щось робити, не можна ж зовсім нічого не робити весь місяць і з трудом носити себе на роботу, але зробити реально мало що вдасться. Енергетичний спад серпня змінить звичайна активна поведінка у вересні.

Навіть в особистому житті вам не захочеться нічого робити або міняти – стосунки будуть йти своєю чергою, не віщуючи практично ніяких змін. Варто докласти зусиль, щоб не посваритися з обранцем, що не замучити докорами дітей та батьків. У другій декаді серпня очікуються веселі зустрічі в компаніях, святкові заходи і галасливі торжества. Це єдине, до чого у вас в серпні прокинеться непереборне бажання.

Сприятливі дні: 7, 16, 25, 27

7, 16, 25, 27 Несприятливі дні: 13, 14, 17, 24

Козероги, у серпні чекайте яскравих зустрічей та вражаючих знайомств. Причому це будуть зустрічі з продовженням. Останній місяць літа стане часом пізнання всього незвіданого і нового. Можливо, варто поміняти свою сферу діяльності або обзавестися новим хобі. Серпень – пік процвітання творчих Козерогів.

У самотніх представників знаку, можливо, з'явиться друга половинка. У першій декаді серпня Козероги повністю підуть з головою в своє особисте життя: нові романи, флірт, романтичні зустрічі та побачення. Що стосується сімейних Козерогів, то ви зможете перейти на новий виток взаємин з близькою людиною. В особистих стосунках повна гармонія, немає приводу переживати.

Сприятливі дні: 1, 5, 9, 16

1, 5, 9, 16 Несприятливі дні: 2, 3, 8, 21

Водолії, ви захоче кардинально змінити свій зовнішній вигляд, усталений спосіб життя або навіть місце проживання. Внутрішнє занепокоєння буде охоплювати Водоліїв хвилями і бажання поміняти свою долю буде постійно маячити на задньому плані свідомості. Менше звертайте увагу на слова і плітки навколишніх, тільки вам самим вдасться щось змінити в своєму житті на краще. Головне зараз – це зробити перший крок.

У сімейних Водоліїв особливих змін в любові не передбачається. Спокійні умиротворені стосунки – це прекрасний результат. Тихі сімейні вечори будуть змінюватися нескінченним робочим процесом, так що середина серпня просто ідеальна. Все йде своєю чергою, без особливої ​​метушні.

Сприятливі дні: 5, 22, 28, 30

5, 22, 28, 30 Несприятливі дні: 7, 12, 13, 14

Риби, припиніть згадувати про минуле та починайте вже рухатися вперед. Набагато краще задуматися про своє майбутнє і спробувати зробити його яскравим і осмисленим. Саме останній місяць літа – найсприятливіший період для того, щоб почати будувати плани на завтрашній день і докладати максимум зусиль, щоб виконати свої заповітні мрії. Якщо ви перестанете сприймати все близько до серця, то зможете результативно працювати або відпочивати.

В середині серпня ви будете повністю поглинені благоустроєм свого житла, благополуччям дітей і партнера. Стабільність – це дуже добре, особливо коли навколо криза. Додайте в своє життя різноманітності: знайдіть цікаве хобі, відпочиньте з друзями, займіться активним спортом. Самотні Риби можуть зустріти людину, з якою на них чекає тривалий роман.

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