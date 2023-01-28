Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у лютому, у третій місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у лютому 2023.

Вже відомий прогноз погоди на лютий в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що лютий буде дещо відрізнятися від попередніх років. Кліматична характеристика лютого загалом буде коливатися у межах середньомісячних показників, проте з похибками в сторону тепла. Тож цьогорічний третій місяць зими не принесе надто неочікуваних сюрпризів.

І ще: День ангела у лютому 2023: календар іменин, кого вітати цього місяця

Середня місячна температура повітря у лютому становитиме від 3° морозу до 2° тепла. Ці показники вище за норму на кілька градусів (1,5-2°). Абсолютний мінімум температури повітря в Україні у лютому був 15-39° морозу, а абсолютний максимум – 12-24° тепла.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 29-83 мм. Ці показники в межах норми, і трохи вищі, ніж попереднього місяця.

Також синоптики прогнозують, що погода у лютому 2023 року буде мінлива й на стабільність очікувати не варто.

До теми: Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у лютому 2023