Місячний посівний календар на лютий 2022: коли і що садити

Посівний календар для городника на лютий

У лютому продовжується зима й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у лютому 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У лютому продовжується сезон підготовки землі.

І ще: Не щегол і не поповзень: усі зимові птахи українською

Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на лютий 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у лютому 2022 року – 3, 8, 9 лютого! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у лютому 2022 року – 28 лютого!

Лютий, для більшості дачників, садівників та городників, досить клопіткий місяць – треба придбати та підготувати насіння, а в деяких регіонах вже можна починати садити розсаду, попередньо звірившись із місячним календарем на лютий 2022.

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 лютого, вівторок Молодик (29, 1, 2 день) Водолій Заборонені для посадки дні 2 лютого, середа Зростаюча (2, 3 день) Водолій Заборонені для посадки дні 3 лютого, четвер Зростаюча (3, 4 день) Риби Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 4 лютого, п'ятниця Зростаюча (4, 5 день) Риби Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 5 лютого, субота Зростаюча (5, 6 день) Овен Не рекомендується обрізка та формування (у тому числі кімнатних рослин), пікірування, пересадка, укорінення, пасинкування, поливи та підживлення, замочування та пророщування насіння 6 лютого, неділя Зростаюча (6, 7 день) Овен Не рекомендується обрізка та формування (у тому числі кімнатних рослин), пікірування, пересадка, укорінення, пасинкування, поливи та підживлення, замочування та пророщування насіння 7 лютого, понеділок Зростаюча (7, 8 день) Телець Не рекомендується проводити роботи при яких можна пошкодити коріння рослин 8 лютого, вівторок Перша чверть (8, 9 день) Телець Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), горох, боби, квасоля, редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 9 лютого, середа Зростаюча (9, 10 день) Телець Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), горох, боби, квасоля, редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 10 лютого, четвер Зростаюча (10, 11 день) Близнюки Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, горох, боби, квасоля, суниця, полуниця 11 лютого, п'ятниця Зростаюча (11, 12 день) Близнюки Не рекомендується пересадка та пікірування розсади 12 лютого, субота Зростаюча (12, 13 день) Рак Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 13 лютого, неділя Зростаюча (13, 14 день) Рак Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 14 лютого, понеділок Зростаюча (14, 15 день) Рак Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 15 лютого, вівторок Зростаюча (15, 16 день) Лев Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 16 лютого, середа Повний місяць (16, 17 день) Лев Заборонені для посадки дні 17 лютого, четвер Спадаюча (17, 18 день) Діва Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редис, редька, дайкон 18 лютого, п'ятниця Спадаюча (18, 19 день) Діва Не рекомендується пророщувати насіння 19 лютого, субота Спадаюча (19, 20 день) Терези Не рекомендується використання хімічних препаратів, щеплення 20 лютого, неділя Спадаюча (20, 21 день) Терези Не рекомендується використання хімічних препаратів, щеплення 21 лютого, понеділок Спадаюча (21, 22 день) Терези Не рекомендується використання хімічних препаратів, щеплення 22 лютого, вівторок Спадаюча (22 день) Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 23 лютого, середа Спадаюча (22, 23 день) Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 24 лютого, четвер Третя чверть (23, 24 день) Стрілець Томати, огірки, баклажани, перець (гіркий, солодкий), кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 25 лютого, п'ятниця Спадаюча (24, 25 день) Стрілець Не рекомендується полив, обрізка (довго гояться рани) 26 лютого, субота Спадаюча (25, 26 день) Козоріг Не рекомендується проводити роботи, при яких можна пошкодити коріння рослин 27 лютого, неділя Спадаюча (26, 27 день) Козоріг Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), горох, боби, квасоля, редис, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа 28 лютого, понеділок Спадаюча (27, 28 день) Водолій Посів, посадка та пересадка всіх культур дають кволі рослини та найнижчий урожай, рослини погано сходять і важко приживаються

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

До теми: Головні меми 2021 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ