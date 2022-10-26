Місячний посівний календар на листопад 2022: коли і що садити

У листопаді завершується осінь й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у листопаді 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У листопаді ще триває сезон роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на листопад 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у листопаді 2022 року – 3, 8, 30 листопада! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у листопаді 2022 року – 7, 24 листопада!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 листопада, вівторок Перша чверть (7, 8 день) Водолій Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 2 листопада, середа Зростаюча (8, 9 день) Водолій/Риби неродючий знак Зодіаку 3 листопада, четвер Зростаюча (9, 10 день) Риби Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон, виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 4 листопада, п'ятниця Зростаюча (10, 11 день) Риби Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон, виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 5 листопада, субота Зростаюча (11, 12 день) Риби/Овен неродючий знак Зодіаку 6 листопада, неділя Зростаюча (12, 13 день) Овен неродючий знак Зодіаку 7 листопада, понеділок Зростаюча (13, 14 день) Овен/Телець неродючий знак Зодіаку, не рекомендується працювати з рослинами 8 листопада, вівторок Повний місяць (14, 15 день) Телець Цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон 9 листопада, середа Спадаюча (15, 16 день) Телець/Близнюки Цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон 10 листопада, четвер Спадаюча (16, 17 день) Близнюки малопродуктивний знак Зодіаку, не рекомендується працювати з рослинами 11 листопада, п'ятниця Спадаюча (17, 18 день) Близнюки малопродуктивний знак Зодіаку 12 листопада, субота Спадаюча (18, 19 день) Близнюки/Рак малопродуктивний знак Зодіаку 13 листопада, неділя Спадаюча (19, 20 день) Рак Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон 14 листопада, понеділок Спадаюча (20, 21 день) Рак/Лев неродючий знак Зодіаку 15 листопада, вівторок Спадаюча (21, 22 день) Лев неродючий знак Зодіаку 16 листопада, середа Третя чверть (22, 23 день) Лев неродючий знак Зодіаку 17 листопада, четвер Спадаюча (23, 24 день) Лев/Діва неродючий знак Зодіаку 18 листопада, п'ятниця Спадаюча (24 день) Діва знак Зодіаку середньої родючості 19 листопада, субота Спадаюча (24, 25 день) Діва/Терези знак Зодіаку середньої родючості 20 листопада, неділя Спадаюча (25, 26 день) Терези знак Зодіаку середньої родючості 21 листопада, понеділок Спадаюча (26, 27 день) Терези/Скорпіон знак Зодіаку середньої родючості 22 листопада, вівторок Спадаюча (27, 28 день) Скорпіон Цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 23 листопада, середа Спадаюча (28, 29 день) Скорпіон/Стрілець не рекомендується працювати з рослинами 24 листопада, четвер Молодик (29, 1, 2 день) Стрілець малопродуктивний знак Зодіаку, не рекомендується працювати з рослинами 25 листопада, п'ятниця Зростаюча (2, 3 день) Стрілець малопродуктивний знак Зодіаку, не рекомендується працювати з рослинами 26 листопада, субота Зростаюча (3, 4 день) Стрілець/Козоріг Цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 27 листопада, неділя Зростаюча (4, 5 день) Козоріг Цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 28 листопада, понеділок Зростаюча (5, 6 день) Козоріг/Водолій знак Зодіаку середньої родючості 29 листопада, вівторок Зростаюча (6, 7 день) Водолій Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 30 листопада, середа Перша чверть (7, 8 день) Водолій/Риби Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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