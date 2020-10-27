День ангела у листопаді 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

Підготували для вас список імен, хто святкує свій День Ангела у листопаді, – не забудьте привітати друзів, рідних та знайомих з осінніми іменинами. Релігійний календар імен допоможе вам завжди знати про важливі свята у листопаді.

Вибір імені за церковним календарем – це дуже важлива подія у житті людини. Календар іменин допоможе при виборі імені дитині, також дізнаєтеся, коли можна відзначати день Ангела та яким ім'ям хрестити у листопаді.

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Усі Дні Ангела у листопаді вказані за датами сучасного стилю.

Календар іменин на листопад 2020

Дата Ім'я 1 листопада Дмитро, Іван, Сергій, Фелікс 2 листопада Олександр, Артем, Гарасим, Герман, Зосим, Іван, Ірина, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро 3 листопада Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Єгор, Юрій, Дем'ян, Дмитро, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків 4 листопада Олександр, Ганна, Антон, Анфіса, Василь, Володимир, Герман, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір 5 листопада Захар, Олександр, Володимир, Максим, Микола, Яків 6 листопада Леонард, Олексій, Іван, Лаврентій, Микола, Петро 7 листопада Валеріан, Валерій, Маркіян 8 листопада Дмитро 9 листопада Нестор 10 листопада Ганна, Арсеній, Максим, Степан 11 листопада Авраам 12 листопада Зеновій 13 листопада Артемій, Герман, Кузьма, Роман, Трохим, Федір 14 листопада Адріан, Давид, Денис, Іван, Юлія, Уляна, Яків 15 листопада Альберт 16 листопада Гертруда, Ілля, Йосип, Світлана, Федот 17 листопада Іван, Клементина, Симон, Федір 18 листопада Григорій, Тимофій 19 листопада Олександра, Віктор, Герман, Єфросинія, Клавдія, Лука, Павло 20 листопада Лазар 21 листопада Кіндрат, Михайло 22 листопада Олександр, Антон 23 листопада Орест, Родіон, Ольга, Ганна 24 листопада Вікентій, Віктор 25 листопада Олександр, Борис, Володимир, Дмитро, Костянтин, Лев 26 листопада Герман, Іван 27 листопада Пилип, Ганна, Олексій, Олександр, Дмитро 28 листопада Григорій, Дмитро, Микита, Миколай, Петро 29 листопада Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Матвій, Михайло, Сергій, Федір 30 листопада Григорій

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