Погода у Карпатах: температура повітря опустилася до -11°C

В Українських Карпатах вдарив мороз. Стовпчики термометрів опустилися нижче як -10 градусів.

У Карпатах в п'ятницю, 9 квітня, температура повітря опустилася до 11 градусів морозу. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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"Станом на 7:30, 09.04.2021 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західний 3-4 м/с. Температура повітря -11°C", – йдеться в повідомленні.

До цього повідомлялося, що в ніч на 2 квітня в Карпатах випало до 15 см снігу. Температура повітря становила один градус морозу.

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