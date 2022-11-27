Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити

У грудні розпочинається зима й з'являється нова робота на городі та у теплицях. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у грудні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У грудні триває сезон роботи у теплиці.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на грудень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у грудні 2022 року – 6, 28, 29 грудня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у грудні 2022 року – 22, 23, 31 грудня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 грудня, четвер Зростаюча (8, 9 день) Риби Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 2 грудня, п'ятниця Зростаюча (9, 10 день) Риби/Овен Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 3 грудня, субота Зростаюча (10, 11 день) Овен неродючий знак Зодіаку 4 грудня, неділя Зростаюча (11, 12 день) Овен/Телець неродючий знак Зодіаку 5 грудня, понеділок Зростаюча (12, 13 день) Телець Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон 6 грудня, вівторок Зростаюча (13, 14 день) Телець/Близнюки Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон 7 грудня, середа Зростаюча (14, 15 день) Близнюки Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 8 грудня, четвер Повний місяць (15, 16 день) Близнюки Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 9 грудня, п'ятниця Спадаюча (16, 17 день) Близнюки/Рак малопродуктивний знак Зодіаку – не рекомендується працювати із рослинами 10 грудня, субота Спадаюча (17, 18 день) Рак Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 11 грудня, неділя Спадаюча (18, 19 день) Рак/Лев неродючий знак Зодіаку 12 грудня, понеділок Спадаюча (19, 20 день) Лев неродючий знак Зодіаку 13 грудня, вівторок Спадаюча (20, 21 день) Лев неродючий знак Зодіаку 14 грудня, середа Спадаюча (21, 22 день) Лев/Діва неродючий знак Зодіаку 15 грудня, четвер Спадаюча (22, 23 день) Діва неродючий знак Зодіаку 16 грудня, п'ятниця Третя чверть (23 день) Діва/Терези неродючий знак Зодіаку 17 грудня, субота Спадаюча (23, 24 день) Терези неродючий знак Зодіаку 18 грудня, неділя Спадаюча (24, 25 день) Терези неродючий знак Зодіаку 19 грудня, понеділок Спадаюча (25, 26 день) Терези/Скорпіон неродючий знак Зодіаку 20 грудня, вівторок Спадаюча (26, 27 день) Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 21 грудня, середа Спадаюча (27, 28 день) Скорпіон/Стрілець Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок 22 грудня, четвер Спадаюча (28, 29 день) Стрілець Несприятливий та заборонений для посівів день 23 грудня, п'ятниця Молодик (29, 30, 1 день) Стрілець/Козоріг Несприятливий та заборонений для посівів день 24 грудня, субота Зростаюча (1, 2 день) Козоріг знак Зодіаку середньої родючості – не рекомендується працювати з рослинами 25 грудня, неділя Зростаюча (2, 3 день) Козоріг/Водолій Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон 26 грудня, понеділок Зростаюча (3, 4 день) Водолій неродючий знак Зодіаку 27 грудня, вівторок Зростаюча (4, 5 день) Водолій/Риби Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти 28 грудня, середа Зростаюча (5, 6 день) Риби Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 29 грудня, четвер Зростаюча (6, 7 день) Риби/Овен Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 30 грудня, п'ятниця Перша чверть (7, 8 день) Овен неродючий знак Зодіаку 31 грудня, субота Зростаюча (8, 9 день) Овен/Телець Несприятливий та заборонений для посівів день

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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