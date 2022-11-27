На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
-
- 37
У грудні розпочинається зима й з'являється нова робота на городі та у теплицях. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у грудні 2022.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У грудні триває сезон роботи у теплиці.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на грудень 2022!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у грудні 2022 року – 6, 28, 29 грудня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у грудні 2022 року – 22, 23, 31 грудня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 грудня, четвер
|
Зростаюча (8, 9 день)
|
Риби
|
Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.)
|
2 грудня, п'ятниця
|
Зростаюча (9, 10 день)
|
Риби/Овен
|
Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.)
|
3 грудня, субота
|
Зростаюча (10, 11 день)
|
Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
4 грудня, неділя
|
Зростаюча (11, 12 день)
|
Овен/Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
5 грудня, понеділок
|
Зростаюча (12, 13 день)
|
Телець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон
|
6 грудня, вівторок
|
Зростаюча (13, 14 день)
|
Телець/Близнюки
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон
|
7 грудня, середа
|
Зростаюча (14, 15 день)
|
Близнюки
|
Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
|
8 грудня, четвер
|
Повний місяць (15, 16 день)
|
Близнюки
|
Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
|
9 грудня, п'ятниця
|
Спадаюча (16, 17 день)
|
Близнюки/Рак
|
малопродуктивний знак Зодіаку – не рекомендується працювати із рослинами
|
10 грудня, субота
|
Спадаюча (17, 18 день)
|
Рак
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.)
|
11 грудня, неділя
|
Спадаюча (18, 19 день)
|
Рак/Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
12 грудня, понеділок
|
Спадаюча (19, 20 день)
|
Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
13 грудня, вівторок
|
Спадаюча (20, 21 день)
|
Лев
|
неродючий знак Зодіаку
|
14 грудня, середа
|
Спадаюча (21, 22 день)
|
Лев/Діва
|
неродючий знак Зодіаку
|
15 грудня, четвер
|
Спадаюча (22, 23 день)
|
Діва
|
неродючий знак Зодіаку
|
16 грудня, п'ятниця
|
Третя чверть (23 день)
|
Діва/Терези
|
неродючий знак Зодіаку
|
17 грудня, субота
|
Спадаюча (23, 24 день)
|
Терези
|
неродючий знак Зодіаку
|
18 грудня, неділя
|
Спадаюча (24, 25 день)
|
Терези
|
неродючий знак Зодіаку
|
19 грудня, понеділок
|
Спадаюча (25, 26 день)
|
Терези/Скорпіон
|
неродючий знак Зодіаку
|
20 грудня, вівторок
|
Спадаюча (26, 27 день)
|
Скорпіон
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок
|
21 грудня, середа
|
Спадаюча (27, 28 день)
|
Скорпіон/Стрілець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок
|
22 грудня, четвер
|
Спадаюча (28, 29 день)
|
Стрілець
|
Несприятливий та заборонений для посівів день
|
23 грудня, п'ятниця
|
Молодик (29, 30, 1 день)
|
Стрілець/Козоріг
|
Несприятливий та заборонений для посівів день
|
24 грудня, субота
|
Зростаюча (1, 2 день)
|
Козоріг
|
знак Зодіаку середньої родючості – не рекомендується працювати з рослинами
|
25 грудня, неділя
|
Зростаюча (2, 3 день)
|
Козоріг/Водолій
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, редиска, редька, дайкон
|
26 грудня, понеділок
|
Зростаюча (3, 4 день)
|
Водолій
|
неродючий знак Зодіаку
|
27 грудня, вівторок
|
Зростаюча (4, 5 день)
|
Водолій/Риби
|
Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
|
28 грудня, середа
|
Зростаюча (5, 6 день)
|
Риби
|
Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.)
|
29 грудня, четвер
|
Зростаюча (6, 7 день)
|
Риби/Овен
|
Редиска, редька, дайкон, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.)
|
30 грудня, п'ятниця
|
Перша чверть (7, 8 день)
|
Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
31 грудня, субота
|
Зростаюча (8, 9 день)
|
Овен/Телець
|
Несприятливий та заборонений для посівів день
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
І ще: Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
-
08:27Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися
- 27 листопада
-
19:32Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
17:30Клопотенко показав, як заквасити капусту за три дні
-
16:27Виконавець Ostrovskyi презентував чергову провокативну пісню "Ще не раз"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:29Коли штопора немає під рукою: лайфхак, як відкрити вино запальничкою
-
14:28Як вберегти дім від пожежі, якщо є газовий пальник або пічне опалення: відповідь експертів
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
12:30Як не зашкодити здоров'ю під час посту: три важливі поради
-
11:3128 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
10:36Володимир Ярославський показав, як приготувати мак енд чіз: рецепт з макаронами та сиром
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
-
08:31Швидкий метод для водіїв: як позбутися від запотівання та криги на склі
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 26 листопада
-
20:32Ці продукти допоможуть швидко зігрітися взимку
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
18:33Ліза Глінська розповіла, як приготувати сирну запіканку
-
17:30Співачка LUSHCHINSKA презентує ліричну пісню, яка присвячена Рідній людині
-
16:30Книга року BBC 2022 року: короткий список номінантів на премію
-
15:24Як навчитися керувати своїми емоціями: три прості поради
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
13:3327 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:29Співачка YATSUTA презентувала чуттєву пісню "Додому"
-
11:31Клопотенко показав, як приготувати баренчик: рецепт картопляного пирога
- 27 листопада
-
18:31Прогноз на цю зиму: як зміняться ціни до Нового року
-
13:34Злата Дзюнька – Незламна: слухайте пісню від України на Дитячому Євробаченні 2022
-
09:31Місячний посівний календар на грудень 2022: коли і що садити
- 26 листопада
-
19:28Співачка ONUKA презентувала кліп "Душа народу" до роковин Голодомору
-
14:31Міф чи правда: експерти пояснили, чи допомагає алкоголь зігрітися
-
09:33Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 листопада
-
18:31Небокрай: Mila Nitich представила пісню та кліп про історію поколінь
-
13:26Як минув 2022 рік: ТОП 100 фотографій від журналу TIME
-
09:31Місячний календар стрижок на грудень 2022: дні, коли стригти волосся
- 24 листопада
-
13:30Як підтримати близьку людину з ПТСР: поради експертів
-
09:35Церковний календар на грудень 2022 року: православний і греко-католицький
- 23 листопада
-
11:30Вихідні і свята у грудні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 22 листопада
-
18:31У МВС нагадали про основні правила для водіїв під час негоди
-
14:30KRISTONKO показала характер української дівчини у новій пісні "BANDERA"
-
10:30Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні