Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на грудень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки чекають вас у перший місяць зими!

Зодіакальний гороскоп на грудень, чого очікувати у дванадцятий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував перший місяць зими 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку на грудень.

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Гороскоп на місяць грудень 2020

Перший місяць зими розпочинає холодну пору року, але все ще в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у грудні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у грудні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на грудень:

Сприятливі дні: 10, 13, 30

10, 13, 30 Несприятливі дні: 4, 25, 31

Овни, в грудні треба бути більш обережними та намагатися не вірити всьому, що вам говорять. У цей період краще набратися терпіння і спостерігати за тим, що відбувається. Краще в цей період уникати різких висловлювань і намагатися приборкати свою запальність, бути більш тактовним, і тоді ви уникнете сварок. Овни будуть відчувати себе як на вулкані, ледве стримуючись, щоб не зірватися. Овни за кілька днів зможуть зробити те, що їм не вдавалося за минулі пару місяців. Якщо раніше вони все відкладали на завтра, то зараз вони чітко усвідомлюють, що через пару днів закінчиться рік, а вони так нічого і не зробили. Почуття сорому за свою лінь зробить свою справу, і Овни зможуть домогтися результатів, на які в принципі й розраховувати не могли. Такий стрімкий темп останніх днів року наповнить їх вірою в себе, в те, що вони можуть більше, а передноворічна атмосфера додасть ще сил і впевненості в тому, що чудеса все ж таки трапляються.

Сприятливі дні: 1, 18, 21

1, 18, 21 Несприятливі дні: 6, 16, 27

Тельці в грудні зможуть розставити все по своїх місцях, визначити пріоритети та поставити перед собою чіткі та конкретні цілі. Вони перестануть метушитися і серед звичного хаосу вони зуміють знайти вихід. У цьому місяці Тельцям потрібно зібратися з силами та навести порядок у своїх справах і речах. Краще позбутися всього, що вже кілька років зберігається на випадок "а раптом знадобиться". Коли мова йде про те, що потрібно позбутися зайвого, то це стосується не тільки речей, але і людей.

Якщо в цей період буде вільний час, постарайтеся витрачати його на себе і своє здоров'я. Поміняйте стиль харчування, дотримуйтеся режиму дня, сходіть в басейн або на масаж. Не варто забувати й про свої думки. Пам'ятайте, що позитивний настрій допомагає у взаємодіях з людьми. Кінець грудня для вразливих і імпульсивних Тельців пройде в романтичному настрої. Атмосфера буде навколо просякнута ароматом ялинки та стиглих мандаринів. Саме в цей період недовірливі та недоступні Тельці будуть готові впустити у своє життя одне прекрасне почуття – любов, на якому тримається весь світ, без якого життя – не життя, а сіре існування.

Сприятливі дні: 2, 16, 31

2, 16, 31 Несприятливі дні: 5, 17, 24

Близнюки, у грудні з'явиться нова перспектива в професійному житті. Навіть якщо спочатку місяця буде здаватися, що ситуація патова і виходу немає, не варто опускати руки. Вас чекає нова пропозиція (одне або відразу декілька), але працювати доведеться багато. Такий поворот подій може вивести зі стану рівноваги. Не варто радіти завчасно, намагайтеся тримати емоції під контролем. І не втрачайте здатність тверезо оцінювати всі плюси та мінуси, і перш ніж дати свою відповідь, не полінуйтеся з'ясувати всю інформацію щодо цього.

Час від часу буде накочувати ностальгія за минулими часами, за дружбою, якої давно вже немає, за юнацькими літами, за безтурботним дитинством. Не варто це сприймати як депресивний стан. Так буває з усіма. Це свого роду випробування, можливість усвідомити, наскільки мінливі люди, що немає нічого вічного, що життя, врешті-решт, не стоїть на місці. В останні дні місяця Близнюки зможуть налагодити відносини з тими, з ким посварилися, причому вони самі зроблять перший крок до примирення.

Сприятливі дні: 3, 12, 23

3, 12, 23 Несприятливі дні: 1, 19, 30

Раки, у грудні раптом прийде осяяння і все, що ви вважали нерозв'язним, тепер буде здаватися цілком реальним і досяжним. Раптом, ви зрозумієте, як саме можна розв'язати це питання. І це осяяння буде надихати вас весь найближчий період. У цей період перед Раками постане питання, де знайти додаткові джерела доходу або як скоротити витрати, щоб хоча б покрити поточні витрати, а також купити подарунки вашим близьким і рідним. Бездумні та незаплановані покупки в цьому місяці будуть недоречно. Ракам потрібно навчитися правильно розпоряджатися грошима і не витрачати їх на те, що їм ні до чого, інакше вони ризикують залишитися до Нового року з порожнім гаманцем.

Раки будуть товариські, відкриті, доброзичливі та комунікабельні. Вони легко йдуть на контакт. Їх внутрішня привабливість ставить їх в центр уваги навколишніх людей, тому навіть якщо Ракам і захочеться напередодні свят побути наодинці зі своїми думками, то у них це навряд чи вийде. Зірки радять Ракам в цей період не уникати активного спілкування з оточенням. Беріть участь в організаційних заходах, ходіть в гості, відвідуйте своїх родичів, ходіть на виставки, в кафе, на вечірки. Таке насичене життя піде вам на користь і відверне від сумних думок.

Сприятливі дні: 4, 19, 20

4, 19, 20 Несприятливі дні: 2, 14, 26

Леви, життя в грудні зазнає деяких змін. У цьому місяці зірки не рекомендують сидіти склавши руки. Це може привести до затяжної апатії та повної байдужості, а вам зараз це ні до чого. Налаштуйтеся на позитив – попереду новорічні свята, подарунки, зустрічі, вечірки. Потрібно проявити наполегливість і цілеспрямованість, завдяки яким ви зможете завершити всі справи та віддати борги, якщо не банкам, то хоча б друзям. Намагайтеся якомога менше вільного часу сидіти в чотирьох стінах своєї квартири. Частіше гуляйте на свіжому повітрі. Підіть на роботу іншим маршрутом, зателефонуйте старому другові, з яким давно не бачилися. Будьте активні, більше рухайтеся. У цей період у вас з'явиться маса нових креативних ідей, не ігноруйте їх.

Цей період не дуже сприятливий для багатьох починань. Зараз краще зайнятися викоріненням шкідливих звичок. І мова йде не тільки про куріння або пристрасть до переїдання. Сюди варто віднести всі свої звички, які заважають вам і гальмують, наприклад, бажання поспати довше вранці, через яке ви постійно спізнюєтеся на роботу. Зірки застерігають вас у цей період від бездумних фінансових витрат. Кожна покупка повинна бути доцільною, запланованою та обдуманою, а то існує ризик залишитися перед Новим роком "на мілині".

Сприятливі дні: 5, 17, 29

5, 17, 29 Несприятливі дні: 3, 15, 28

Діви, у грудні все буде валитися у вас з рук, а в голові буде суцільний сумбур. Якщо ви не хочете в цей період ще більше ускладнити собі життя, постарайтеся не перекладати свою відповідальність на навколишніх, спробуйте самостійно розібратися з усіма своїми справами. Намагайтеся подолати свої страхи, розширити можливості, розкрити потенціал на максимум. Як тільки ви покинете зону комфорту, тобто вийдете зі звичного для вас стану і почнете робити те, чого раніше не робили, ваше життя почне стрімко змінюватися. Буде дуже непросто, але людина звикає до всього.

Зірки рекомендують в цей період особливу увагу приділити своєму здоров'ю. Займіться спортом, зробіть його частиною свого життя, почніть з піших прогулянок і відмови від ліфта. Уникайте в цей період місць великого скупчення людей, оскільки існує небезпека провести новорічні свята з високою температурою під теплою вовняною ковдрою. В кінці місяця краще уникати великих фізичних навантажень і краще віддати перевагу розумовій праці. Якщо працювати не хочеться, займіться якимись медитативними техніками, наприклад, йогою – відмінний спосіб розслабитися, підтягнути тіло і привести думки в порядок.

Сприятливі дні: 6, 15, 22

6, 15, 22 Несприятливі дні: 12, 20, 29

Терези стануть сприйнятливі до образ, дратівливі до зміни погоди, зауважень начальства тощо. Але разом з тим, у них буде сильно загострена інтуїція, яка допоможе маневрувати серед перешкод. Відсутність бойового настрою і апатія можуть призвести до того, що представники цього знака проведуть весь місяць в бездіяльності та навіть стагнації. Терезам варто пошукати собі нове джерело натхнення. Незалежно від того, хто або що стане джерелом натхнення і позитивного заряду енергією, Терезам це допоможе.

Терези стануть меланхолійні та вразливі. Якщо раніше вони випромінювали невичерпний позитив і оптимізм, то зараз їх дуже легко образити і поранити їх самолюбство. Зірки радять в цей період Терезам якомога менше перебувати в багатолюдних місцях, проводити більше часу з люблячими і коханими людьми. Будьте обережні з тими, хто занадто нав'язливо намагається втертися у довіру і стати другом. Романтичний настрій привнесе в сірі будні багато яскравих фарб. Холодні грудневі будні можуть злегка зіпсувати настрій, але домашня затишна атмосфера швидко це поправить. А святкова метушня останніх днів грудня покращить настрій.

Сприятливі дні: 14, 26, 28

14, 26, 28 Несприятливі дні: 10, 21, 23

Скорпіони, зірки рекомендують уникати занадто великих навантажень, як розумових, так і фізичних, тому в грудні краще займатися повсякденними поточними справами – прибиранням, пранням, готуванням, дітьми, на роботі упорядкувати всі папери і закінчити розпочаті справи. Головне – не намагатися все це зробити швидко, це не найкращим чином позначиться на якості справ. Монотонна робота, яка потребує великих зусиль, допоможе не тільки уникнути перенапруги, а й розставити все по своїх місцях, в тому числі і привести думки в порядок. І не шкодуйте себе, оскільки почуття жалості до себе породжує лінь, а лінь – це порок, хоча іноді просто полежати і подивитися в стелю теж не завадить.

У Скорпіонів почнеться нове життя, а якщо точніше, то новий її етап. Скорпіонам навіть позитивні зміни будуть даватися не легко. Скорпіони – це ті квіти, що розпускаються повільно. Скорпіони – люди з низькою адаптивною здатністю, тому вихід із зони комфорту може стати причиною появи почуття дискомфорту і невпевненості. Зміни стосуватимуться спочатку духовної сфери і тільки потім змін у всіх сферах життя. Правду кажуть, що почати життя з чистого аркуша можна, тільки ось почерк поміняти дуже складно. Поруч з вами стільки всього прекрасного, треба підняти голову і подивитися вгору.

Сприятливі дні: 7, 9, 25

7, 9, 25 Несприятливі дні: 8, 13, 22

Стрільці, ви нарешті хоч трохи наблизитеся до того, до чого так наполегливо йшли, долаючи всі перепони на своєму шляху. Проте досягнення поставлених цілей не викличе очікуваної радості і почуття задоволення. Стрільцям буде чогось не вистачати. Краще в цьому місяці не будувати далекосяжні плани. Цінуйте свій час і сили. Особливо уважними будьте, коли вам будуть пропонувати вкласти кошти в якийсь проєкт чи зайняти грошей. Не варто цього робити.

Стрільцям потрібно відкинути всі свої забобони і покинути зону комфорту. Звикли їздити на машині на роботу – пройдіться пішки, якщо дозволяє відстань і час. Давно збираєтеся і ніяк не почнете бігати вранці – заведіть будильник на годину раніше, прийміть контрастний душ, це сильно підбадьорить і допоможе прокинутися, або заведіть собі цуценя – його незалежно від вашого бажання прокидатися, доведеться вигулювати двічі на добу. Не любите людей – займіться добродійністю або волонтерством.

Сприятливі дні: 8, 24, 27

8, 24, 27 Несприятливі дні: 7, 9, 18

Козероги, потрібно залишити всі свої турботи про близьких і почати ставити на перше місце свої особисті бажання і потреби. Вас не повинно турбувати, що про вас подумають родичі. За великим рахунком, вони про вас в принципі не думають. Тому все, що б ви не робили, повинно приносити вам користь і бути вигідним саме для вас, а не для дітей, подруги, начальника тощо. Місяць буде досить насиченим і непередбачуваним, тому Козерогам доведеться непросто. Майже в кожній сфері їх житті відбудуться кардинальні зміни, а це ще потрібно пережити, тобто пристосуватися до нових обставин, пройти адаптацію. Протягом усього місяця Козероги будуть вельми енергійні, як, втім, і завжди, але якщо раніше вони зрідка і піддавалися ліні, то зараз вони будуть боротися з нею всіма своїми силами.

Козероги стануть розсіяними, забудькуватими і неуважними. Щоб не наступити на ті ж самі граблі, Козерогам варто прислухатися до думки досвідчених людей, успіхами яких вони не перестають захоплюватися. У таких людей є чому повчитися. Вони навчать того, чого не навчить жодна книга – жити і виживати, долати труднощі і обходити перешкоди на своєму шляху. У цей період буде відзначатися зайва емоційність і запальність у представників цього знака, тому намагайтеся не звертати уваги на дратівливі моменти і пропускайте повз себе всі шпильки і зауваження, інакше конфліктів не уникнути.

Сприятливі дні: 5, 17, 21

5, 17, 21 Несприятливі дні: 1, 3, 18

Водолії, доведеться долати напади ліні і апатії. Чим точніше буде поставлена ​​мета, тим більше шансів її досягти. Зберіться з духом і зробіть ще один ривок. Лінь і небажання нести на собі відповідальність за своїх близьких будуть гальмувати процес досягнення цілей. Постарайтеся в цьому місяці уникати імпровізації, спонтанних і імпульсивних вчинків, інакше ризикуєте своїми ж руками зруйнувати те, що так довго вибудовували у своєму особистому житті. Робіть тільки те, про що потім не будете шкодувати. Щоб з самого початку не піти хибним шляхом, розставте правильно пріоритети, а для цього треба досконально розібратися з проблемою, в чому вам допоможуть сімейні психологи або їх лекції в ютубі, якщо не хочете витрачатися на особисті прийоми.

Також цей період зовсім несприятливий для вияснення сімейних стосунків. Важливо взяти паузу, дати партнеру спокій, поки ви не вивчите інформацію щодо вашої проблеми. Не варто рубати з плеча. Легко все зруйнувати, а налагодити або вибудувати заново набагато складніше. Це завдання для мудрих. Будьте мудрими і нічого не ламайте. Не потрібно ігнорувати і дихальні практики, адже за великим рахунком, від правильного дихання залежить стійкість до захворювань.

Сприятливі дні: 3, 9, 14

3, 9, 14 Несприятливі дні: 1, 23, 27

Риби, вам потрібно взяти себе в руки і перестати жити своїм минулим. Те, що було, вже не повернеш. І ніхто не може знати, що його чекає попереду. І вам невідомо, що чекає на вас через місяць, рік, п'ять років, десять. Але напевно ви тоді будете сидіти і згадувати цей момент з жалем про те, що ви його упустили, не використали його, чи не спробували зробити своє життя хоч трохи усвідомленішим. Тому нехай спогади залишаться у вашій пам'яті, а зараз зробіть все для того, щоб коли-небудь, в далекому майбутньому, не шкодувати про згаяні моменти. З вдячністю приймайте всі зміни.

Все буде дуже непогано за умови, що Риби перестануть самовпевнено покладатися тільки на себе і свої сили, а почнуть шукати інформацію про те як інші люди вирішували подібні завдання. Поважайте себе, навчіться визначати пріоритети і навчіться говорити "ні". Тверде "ні", яке допоможе вам позбутися від непотрібного баласту, який не йде вам на користь, буде краще для вас і в психологічному плані.

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