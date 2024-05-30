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Погода у червні 2024 в Україні – прогноз синоптиків на місяць
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Розповідаємо, що варто очікувати українцям у червні від погодних вибриків. Дізнайтеся, якою може бути погода та температура повітря на початку літа.
Так уже склалося, що цьогоріч українці досить рано отримали змогу насолоджуватися теплом. Водночас побутує думка, що слід очікувати на спекотний червень. Але чи так це насправді, розповідаємо далі.
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Яку погоду варто очікувати у червні
Так, синоптикиня Наталія Птуха виданню "Факти" розповіла про те, що з 31 травня по 3 червня варто очікувати на те, що температура вночі коливатиметься у межах +14...+20, а от вдень – у межах +24...+30.
Тим часом на сайті Meteoprog синоптик Ігор Кибальчич зауважив, що 1 червня зустріне українців дощами та грозами, які накриють більшість областей нашої держави. Уночі температура сягатиме +12...+17 градусів, а вдень +24...+29 градусів за Цельсієм.
Цікаво, що 2 червня вночі суттєвих опадів не спостерігатиметься. Тим часом вдень грозові дощі таки пройдуть. Ба більше, місцями слід очікувати на град і шквальні вітри від 15 до 20 метрів на секунду. Температура повітря уночі коливатиметься від 13 до 18 градусів, а вдень – від 26 до 31 градуса тепла за Цельсієм. Прохолодніше буде у західних областях – від 22 до 27 градусів.
Варто очікувати на дощі у червні / Фото freepik
А от в Укргідрометцентрі зазначили, що середньою місячною температурою у червні будуть показники від 17 до 22 градусів. Водночас слід очікувати на те, що у горах вона буде нижчою та коливатиметься від 11 до 18 градусів з позначкою "плюс". А це означає, що спеки у червні не буде.
Разом з тим слід очікувати й на те, що буде достатньо прохолодно. Термометри можуть показувати від 1 до 9 градусів Цельсія. В окремих регіонах узагалі варто очікувати на +0,3...+3,4 градуса, а от у Карпатах – до 5 градусів з позначкою "мінус". Тим часом максимум на Півночі та Сході може сягати 32 – 38,5 градуса за Цельсієм.
Що стосується опадів, то в середньому випаде 39 – 93 міліметри. Значно більшим буде цей показник у горах: від 117 до 171 міліметра. Цей показник практично ідентичний з тим, який був торік.
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Віра Балабуха дала свій прогноз на червень виданню УНІАН. У ньому вона зазначила, що у перший місяць літа температура буде вищою за норму на один – два градуси за Цельсієм. За її словами, найспекотніше буде у західних областях, а також на південному сході. Крім того, за її словами, червень не буде багатим на опади.
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