Церковний календар на червень 2024 року – православний і греко-католицький

Дізнайтеся про всі свята, які чекають на християн за церковним календарем (православним або греко-католицьким), у червні 2024 року.

Церковний календар – система, що об'єднує річний цикл перехідних свят (прив'язані до Великодня) та цикл неперехідних свят і буднів. У неписьменних селян все життя було орієнтоване на богослужбовий календар. Усі дні, що мають значення для них, пов'язувалися не з місяцем і числом, а з тим або іншим святим. Наприклад, вулики виставляли на пасіки на Зосиму. Так, церковним календарем підпорядковувалося буття людей. Також для вірян велике значення мають пости. Незалежно від віросповідання календар важливий для дотримання постів, як Великих, так і одноденних, а також церковних свят.

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Звернімо увагу, що Україна перейшла на новоюліанський календар. Тож дати звичних свят змістилися у 2024 році. Відтак, святкуватимуть їх водночас православні та греко-католицькі віряни.

Усі свята у православному календарі на червень 2024 року

Церковний календар підкаже православним вірянам важливі свята:

1 червня – святого мученика Юстина і тих, що з ним

– святого мученика Юстина і тих, що з ним 2 червня – святого Никифора

– святого Никифора 3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним

– святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним 4 червня – святого Митрофана, патріарха Константинопольського

– святого Митрофана, патріарха Константинопольського 5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського

– священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського 6 червня – преподобного Висаріона; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі

– преподобного Висаріона; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі 7 червня – священномученика Феодота, єпископа Анкирського

– священномученика Феодота, єпископа Анкирського 8 червня – перенесення мощів великомученика Феодора Тирона

– перенесення мощів великомученика Феодора Тирона 9 червня – неділя сліпонародженого; святого Кирила, архієпископа Олександрійського

– неділя сліпонародженого; святого Кирила, архієпископа Олександрійського 10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського

– священномученика Тимофія, єпископа Пруського 11 червня – святих апостолів Вартоломея й Варнави

– святих апостолів Вартоломея й Варнави 12 червня – преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського

– преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського 13 червня – Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського

– Вознесіння Ісуса Христа; святої мучениці Акилини; святого Трифилія, єпископа Левкусії Кипрської; преподобного Антонія Падуанського 14 червня – пророка Єлисея; святого Мефодія, патріарха Константинопольського

– пророка Єлисея; святого Мефодія, патріарха Константинопольського 15 червня – пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського

– пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського 16 червня – неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського

– неділя Святих Отців I Вселенського Собору; чудотворця Тихона Аматунтського 17 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського

– мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського 18 червня – мученика Леонтія

– мученика Леонтія 19 червня – апостола Юди, брата Господнього по плоті

– апостола Юди, брата Господнього по плоті 20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського

– священномученика Мефодія, єпископа Патарського 21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського

– святого мученика Юліана Тарсійського 22 червня – субота заупокійна; священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

– субота заупокійна; священномученика Євсевія, єпископа Самосатського 23 червня – Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята); святої мучениці Агрипіни

– Свята Трійця (Зіслання Святого Духа, П'ятидесятниця, Зелені свята); святої мучениці Агрипіни 24 червня – Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя

– Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя 25 червня – святої преподобномучениці Февронії

– святої преподобномучениці Февронії 26 червня – преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми

– преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми 27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця

– блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця 28 червня – перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана

– перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана 29 червня – Святих верховних апостолів Петра і Павла

– Святих верховних апостолів Петра і Павла 30 червня – Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів, блаженного священномученика Василія Величковського

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