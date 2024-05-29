Місячний посівний календар на червень 2024 – коли і що садити

У червні розпочинається літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший урожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у червні 2024 року.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому господарі на городі багато сил та часу віддають догляду, поливу й обробці від комах. У червні триває сезон роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. А от при спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на червень 2024!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2023 року – 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 та 27 червня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2023 року – 5, 6, 7, 22, 24 та 25 червня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 червня, субота Спадає (24 день) Овен Редис, редька, цибуля на зелень, салат, цикорій, шпинат, рукола, крес, мангольд, щавель, базилік, розмарин, материнка, лікарські культури 2 червня, неділя Спадає (25 день) Овен Редис, редька, цибуля на зелень, салат, цикорій, шпинат, рукола, крес, мангольд, щавель, базилік, розмарин, материнка, лікарські культури 3 червня, понеділок Спадає (26 день) Телець Картопля, топінамбур, селера, морква, буряк, пастернак, петрушка на корінь, редис, редька, ріпчаста цибуля, часник, огірки, міцелій, базилік, розмарин, материнка, суниця, полуниця, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, черешня, слива, персик, волоський горіх, смородина, малина, аґрус, виноград 4 червня, вівторок Спадає (27 день) Телець Картопля, топінамбур, селера, морква, буряк, пастернак, петрушка на корінь, редис, редька, ріпчаста цибуля, часник, огірки, міцелій, базилік, розмарин, материнка, суниця, полуниця, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, черешня, слива, персик, волоський горіх, смородина, малина, аґрус, виноград 5 червня, середа Спадає (28 день) Телець невдалий день для роботи на городі 6 червня, четвер Молодик (29, 1 день) Близнюки невдалий день для роботи на городі 7 червня, п'ятниця Зростає (2 день) Близнюки невдалий день для роботи на городі 8 червня, субота Зростає (3 день) Рак Морква, буряк, пастернак, цибуля на зелень, томати, фізаліс, перець, баклажани, броколі, цвітна капуста, середня та пізня капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, стручкові, салати, цикорій, кріп, петрушка, кінза, лікарські і чайні культури, суниця, полуниця, калина, шипшина, горобина, обліпиха, малина, аґрус, виноград, огірки 9 червня, неділя Зростає (4 день) Рак Морква, буряк, пастернак, цибуля на зелень, томати, фізаліс, перець, баклажани, броколі, цвітна капуста, середня та пізня капуста, кабачки, патисони, гарбуз, баштанні, стручкові, салати, цикорій, кріп, петрушка, кінза, лікарські і чайні культури, суниця, полуниця, калина, шипшина, горобина, обліпиха, малина, аґрус, виноград, огірки 10 червня, понеділок Зростає (4, 5 день) Лев Перець, баклажани, соняшник, черешня 11 червня, вівторок Зростає (5, 6 день) Лев Перець, баклажани, соняшник, черешня, спаржа 12 червня, середа Зростає (6, 7 день) Діва Перець, баклажани, спаржа, базилік, розмарин, материнка, лікарські та чайні культури 13 червня, четвер Зростає (7, 8 день) Діва Спаржа, базилік, розмарин, материнка, лікарські та чайні культури 14 червня, п'ятниця Перша чверть (8, 9 день) Діва Базилік, розмарин, материнка, лікарські та чайні культури 15 червня, субота Зростає (9, 10 день) Терези Морква, буряк, пастернак, селера, петрушка на корінь, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, часник, цибуля порей, томати, фізаліс, броколі, стручкові, кукурудза, соняшник, міцелій, цикорій, кріп, петрушка, кінза, базилік, лікарські та чайні культури, розмарин, материнка, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, виноград 16 червня, неділя Зростає (10, 11 день) Терези Морква, буряк, пастернак, селера, петрушка на корінь, цибуля ріпчаста, цибуля на зелень, часник, цибуля порей, томати, фізаліс, броколі, стручкові, кукурудза, соняшник, міцелій, цикорій, кріп, петрушка, кінза, базилік, розмарин, материнка, лікарські та чайні культури, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, виноград 17 червня, понеділок Зростає (11, 12 день) Скорпіон Цибуля на зелень, цибуля порей, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, баштанні, цикорій, рукола, крес, кріп, петрушка, кінза, суниця, полуниця, смородина, аґрус, виноград 18 червня, вівторок Зростає (12, 13 день) Скорпіон Цибуля на зелень, цибуля порей, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, кабачки, патисони, баштанні, цикорій, рукола, крес, кріп, петрушка, кінза, суниця, полуниця, смородина, аґрус, виноград 19 червня, середа Зростає (13, 14 день) Скорпіон Цибуля на зелень, цибуля порей, томати, фізаліс, перець, баклажани, огірки, спаржа, кабачки, патисони, баштанні, цикорій, рукола, крес, кріп, петрушка, кінза, суниця, полуниця, смородина, аґрус, виноград 20 червня, четвер Зростає (14, 15 день) Стрілець Томати, фізаліс, перець, баклажани, спаржа, кукурудза, соняшник, яблуня, абрикос, вишня, слива, персик, обліпиха, виноград 21 червня, п'ятниця Зростає (15, 16 день) Стрілець Томати, фізаліс, перець, баклажани, спаржа, кукурудза, соняшник, яблуня, абрикос, вишня, слива, персик, обліпиха, виноград 22 червня, субота Повня (16, 17 день) Козоріг несприятливий день для роботи на городі 23 червня, неділя Спадає (17, 18 день) Козоріг Картопля, топінамбур, морква, буряк, пастернак, селера, петрушка на корінь, цибуля ріпчаста, часник, цибуля порей, томати, фізаліс, огірки, міцелій, яблуня, груша, айва, абрикос, вишня, слива, персик, смородина, аґрус 24 червня, понеділок Спадає (18, 19 день) Водолій несприятливий день для роботи на городі 25 червня, вівторок Спадає (19, 20 день) Водолій несприятливий день для роботи на городі 26 червня, середа Спадає (20 день) Риби Цибуля на зелень, міцелій, обліпиха, смородина, виноград 27 червня, четвер Спадає (21 день) Риби Цибуля на зелень, міцелій, обліпиха, смородина, виноград 28 червня, п'ятниця Спадає (22 день) Овен Цибуля на зелень, міцелій, шпинат, мангольд, щавель, лікарські та чайні культури 29 червня, субота Остання чверть (23 день) Овен Морква, буряк, пастернак, цибуля на зелень, міцелій, шпинат, мангольд, щавель, лікарські та чайні культури 30 червня, неділя Спадає (24 день) Овен Морква, буряк, пастернак, цибуля на зелень, міцелій, шпинат, мангольд, щавель, лікарські та чайні культури



Календар роботи на городі / Фото freepik

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

І ще: