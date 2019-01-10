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Від дощів до морозів: погода в Україні 11 січня

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Погода на завтра, 11 січня - фото 1
Погода на завтра, 11 січня

11 січня в Україні очікуються нестабільні погодні умови, адже частину країни накриють дощі, а частину скують морози.

У п'ятницю, 11 січня, в Україні буде і морозно, і тепло, і сніжитиме, і дощитиме, і ожеледиця. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Заході та Півночі суттєвих опадів не передбачається, подекуди сонце навіть розштовхає хмари. Лише на Сумщині ймовірний сніг. У цих областях пріоритетними будуть червоні щоки, червоні носи, підкручене опалення, товсті пуховики та смішні високі шапки: вночі -7-15 градусів, завтра вдень -5-12 градусів", – поділилась вона.

На сході, на півдні та у більшості центральних областей, крім Вінниччини, буде потепління від -2 до +4. Однак плюсова температура принесе дощі зі снігом, штормовий вітер, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

"У Києві завтра суттєві опади навряд. Вночі -10-12 градусів, вдень -8-10 градусів. 12 січня вночі ще буде холодно, вдень мороз послабне. Йтиме сніг. На Маланки та Василя у Києві класична різдвяна картинка невеликий морозець та літатиме сніг. Впродовж 12, 13 та 14 січня у столиці спостерігатиметься сильний південно-західний вітер", – додала синоптик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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