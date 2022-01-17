Погода на Водохреще 2022: прогноз на 18-19 січня в Україні

18-19 січня в Україні втримається дуже холодна та вітряна погода, а також очікуються снігопади. Детальний прогноз на другий Святвечір та Водохреще читайте далі.

18 січня, у вівторок, в країні прогнозується морозна погода зі штормовим вітром, пориви якого сягатимуть 15-22 м/с. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

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За її словами, ожеледиця на дорогах також залишиться на тривалий час, тому водіям та пішоходам варто бути особливо обачними.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах -1-6 градусів, на Півдні та на крайньому заході України близько нуля. Сніг випадатиме – періодично, місцями. Так що погода все ж буде трохи схожа на водохресну. У Києві Святвечір на Водохреще буде із морозцем, очікується вдень -2-4 градуси. Сніг 18 січня – ймовірний, невеликий, чергуватиметься із поясненнями. На дорогах ожеледиця", – розповіла вона.

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В Укргідрометцентрі також додають, що 19 січня майже по всіх областях затримаються снігопади. Лише у південних та західних значних опадів не прогнозується, але вдень всюди буде морозно та дуже вітряно.

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