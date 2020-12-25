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Погода у січні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
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Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у січні, у другий місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у січні 2021.
Вже відомий прогноз погоди на січень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям не варто годуватися до серйозного похолодання у січні. Попри те, що це середина зими, великих мінусів не буде. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у другий місяць зими буде відчутно вище за дані попередніх років, а от опади будуть у нормі.
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Цьогоріч в Україні у січні середньомісячна температура коливатиметься у межах 0 градусів – 4 градусів з позначкою "–". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче – 1-3 градуси тепла. Це вище за середні багаторічні значення. Загалом кліматична характеристика для січня є дещо аномальною – температура очікується на 2-2,5 градуси вище за попередні роки для України в цей період.
Щодо опадів, то у містах буде 27-58 мм, а в горах – до 75 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.
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