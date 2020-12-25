Погода у січні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у січні, у другий місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у січні 2021.

Вже відомий прогноз погоди на січень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям не варто годуватися до серйозного похолодання у січні. Попри те, що це середина зими, великих мінусів не буде. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у другий місяць зими буде відчутно вище за дані попередніх років, а от опади будуть у нормі.

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Цьогоріч в Україні у січні середньомісячна температура коливатиметься у межах 0 градусів – 4 градусів з позначкою "–". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче – 1-3 градуси тепла. Це вище за середні багаторічні значення. Загалом кліматична характеристика для січня є дещо аномальною – температура очікується на 2-2,5 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 27-58 мм, а в горах – до 75 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.

Також ймовірні з аморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей. На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У січні ожеледь відмічається в середньому 1-7 днів за місяць, хуртовини найчастіше спостерігаються на Лівобережжі країни та на Прикарпатті.

За даними синоптиків, українці повинні звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може задувати холодний вітер й цим самим спричиняти дискомфорт.

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