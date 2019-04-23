Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко

28 квітня, на Великдень, майже по всій країні буде тепла та сонячна погода. Лише у кількох областях можливі періодичні дощі та похолодання. Детальний прогноз погоди на Пасху читайте далі.

Згідно з попередніми прогнозами, вже у ніч на неділю, 28 квітня, на заході Україні пройдуть дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирщину, Вінниччину та Київщину. У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода", - зазначила вона.

Діденко також додала, що прогноз є попереднім, тому до кінця тижня ще буде змінюватися. Нагадаємо, що народні синоптики вважають, що на Пасху в Україні буде доволі тепла погода, незначні дощі пройдуть на заході та півночі країни. А вже на 7 день після Великодня в країну прийде нова хвиля похолодання, яка втримається всього кілька днів.

Прогноз погоди на Пасху

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