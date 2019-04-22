Кіпр засипало снігом: яскраві знімки

Через снігопад на дорогах ввели обмеження на рух транспорту / Kuoni

Сонячний Кіпр засипало снігом, що неабияк здивувало туристів, які відвідали курорт на Вербну неділю.

Температура в гірських районах опустилася до -5 градусів, хоча таке похолодання затримається на курорті ненадовго.

І ще: У Карпатах випав сильний сніг: фотофакт

Відзначається, що сьогодні, 22 квітня, синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду, а сніг найближчим часом почне танути. Тому мандрівникам і любителям красивих видів порадили швидше відвідати це місце.

Через снігопад на дорогах ввели обмеження на рух транспорту: пропускають тільки ті авто, що оснащені спеціальними ланцюгами і повним приводом. Водіям настійно порекомендували дотримуватися обережності і правил дорожнього руху для запобігання ДТП.

Читайте також: Нічні заморозки і тепло: прогноз погоди на 23 квітня в Україні