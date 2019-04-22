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Кіпр засипало снігом: яскраві знімки

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Через снігопад на дорогах ввели обмеження на рух транспорту - фото 1
Через снігопад на дорогах ввели обмеження на рух транспорту / Kuoni

Сонячний Кіпр засипало снігом, що неабияк здивувало туристів, які відвідали курорт на Вербну неділю.

Температура в гірських районах опустилася до -5 градусів, хоча таке похолодання затримається на курорті ненадовго.

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Відзначається, що сьогодні, 22 квітня, синоптики прогнозують теплу і сонячну погоду, а сніг найближчим часом почне танути. Тому мандрівникам і любителям красивих видів порадили швидше відвідати це місце.

Через снігопад на дорогах ввели обмеження на рух транспорту: пропускають тільки ті авто, що оснащені спеціальними ланцюгами і повним приводом. Водіям настійно порекомендували дотримуватися обережності і правил дорожнього руху для запобігання ДТП.

Кіпр засипало снігом: яскраві знімки - фото 323210

Кіпр засипало снігом: яскраві знімки - фото 323211

Кіпр засипало снігом: яскраві знімки - фото 323212

Кіпр засипало снігом: яскраві знімки - фото 323213

Кіпр засипало снігом: яскраві знімки - фото 323214

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Джерело: cyprus-mail
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