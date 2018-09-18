Погода в Україні на тиждень: синоптик дала точний прогноз

Відомий синоптик Наталка Діденко поділилася з українцями, якою ж буде погода цього тижня. За її словами, до 23 вересня температура повітря протримається на однаковому рівні, однак опісля нас чекає похолодання.

До неділі, 23 вересня, погода в Україні залишатиметься незмінною. На всій території буде сухо, сонячно та тепло. Сьогодні, 18 вересня, температура повітря становитиме +23 градуси, а впродовж наступних днів вона підвищиться й до +28.

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Аналогічна ситуація і в Києві: жителів та гостей столиці очікує погода без опадів і з температурою повітря 23-27 градусів тепла.

Попри бабине літо, синоптик звертає увагу, що ночі та ранки в Україні вже прохолодні (+10-14 градусів), тож одягатися потрібно по-осінньому. "Поки що вночі та вранці – свіжа осінь, а вдень – лагідне літо", – резюмувала Діденко.

Уже 22 вересня дощі з похолоданням прийдуть на Захід, а потім поширяться на значну частину України. А в неділю, 23-го, різка зміна погоди буде в Києві. Тож насолоджуйтеся погожими днями, доки на зміну їм ще не прийшла похмура осінь!

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