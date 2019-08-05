Погода на тиждень: коли в Україну повернеться 30-градусна спека

Серпень потішить українців літньою спекою, адже вже цього тижня в усі регіони прийде потепління. Читайте детальний прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко.

Якщо минулого тижня ви встигли змерзнути через низьку (як для літа) температуру повітря – то можете радіти, адже до нас йде потепління! За словами синоптика Наталки Діденко, уже з вівторка повітря почне прогріватися. Завтра, 6 серпня, очікується 20-27 градусів тепла, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19+22 градуси.

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Уже в середині тижня, зазначає синоптик, Україну накриє 30-градусна спека. У вівторок ще ймовірні на Заході України та на Луганщині, проте в більшості областей переважатиме суха сонячна погода.

У Києві 6 серпня очікується сонячна, суха, помірно тепла погода – синоптична "золота середина". Температура повітря найближчої ночі невисока, +10+12 градусів, а ось вдень повітря вже почне прогріватися. Завтра в столиці очікується +23+25 градусів.

Синоптична карта на 6 серпня

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