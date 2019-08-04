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Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 серпня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 5 – 11 серпня 2019!
Цей тиждень для деяких знаків Зодіаку передбачає чимало шансів зовсім змінити своє життя, однак деяким знакам Зодіаку доведеться витратити чимало сил та енергії, щоб нарешті бути задоволеними станом справ. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 05.08 – 11.04
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 8, 12
- Несприятливі дні: 9, 11
Новий тиждень дає можливість Овнам знову показати себе якомога найкраще та нарешті поповнити список ідей. Ви здатні реалізувати себе сповна, якщо не будете нехтувати новими думками та цілями. Зараз чудовий час, щоб морально відпочити, тому розслабтесь та отримуйте задоволення. Доля вам усміхається!
Телець
- Сприятливі дні: 5, 11,
- Несприятливі дні: 6, 10
У Тельців перший повноцінний тиждень серпня буде доволі насиченим, але пролетить неймовірно швидко. Зорі радять навчитись правильно розподіляти час та не перейматись через дрібниці. Мисліть глобальніше, дихайте глибше та насолоджуйтесь митями. Може здатись, що удача не на вашому боці, але це ви відвернулись від неї. Заряджайтесь позитивом!
Близнюки
- Сприятливі дні: 10, 11
- Несприятливі дні: 8, 9
Близнюкам нарешті пора взятись за ті справи, які вам не хотілося робити. Зараз все йде доволі добре, тому час попрощатись з усіма "хвостиками", які можуть вас потурбувати. Це дасть нові можливості та шанси реалізувати себе. Тому не баріться і знайдіть натхнення для давніх завдань.
Рак
- Сприятливі дні: 6, 11
- Несприятливі дні: 9, 10
Новий тиждень буде для Раків несподівано активним, тому пора знайти щось таке, що буде допомагати відновити баланс енергії після насичених буднів. Спробуйте опанувати нове уміння чи знайти свіже хобі для вікенду. У будь-якому випадку, вихідні проведіть так, як вам того давно хочеться.
Лев
- Сприятливі дні: 5, 10
- Несприятливі дні: 8, 11
Зорі рекомендують Левам не робити поспішних висновків ні у фінансових, ні в особистих питаннях. Зараз настав час для холодного розуму, який дозволить кардинально та позитивно змінити ваше життя. Мисліть позитивно та не забувайте дарувати тепло рідним.
Діва
- Сприятливі дні: 5, 11
- Несприятливі дні: 8, 10
У Дів нарешті настає чудовий період для самореалізації, тому хапайте свій потенціал та працюйте над собою. А от поради від чужих людей не завжди будуть йти на користь, тому пора навчитись фільтрувати все, що лунає навколо. Менше турбуйтесь про непотріб, більше стежте за здоров'ям.
Терези
- Сприятливі дні: 7, 11
- Несприятливі дні: 9, 10
Перша половина тижня для Терезів пройде поспішливо та у справах, однак це не забере чимало енергії та ніяк не вплине на загальний настрій. Зате вільний час допоможе генерувати нові ідеї та відкривати близьких людей з нових сторін. Пора мислити масштабніше та ставити собі нові цілі, які обов'язково стануть реальністю.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 6, 8
Скорпіонам краще ненадовго відволіктись від свого его та присвятити себе роботі. Зараз чудовий період для самореалізації, щоправда, доведеться добряче попрацювати для того, щоб нарешті отримати бажане. Вільний час присвятіть вивченню чогось нового та повноцінному відпочинку.
Стрілець
- Сприятливі дні: 6, 11
- Несприятливі дні: 8, 10
Стрільці відчувають себе втомленими, але тиждень дозволить отримати новий заряд енергії на тривалий час. Доля вам усміхається, тому більшість ваших справ та планів будуть збуватися без зайвих перепон. Зосередьтесь на позитивних емоціях та приділіть більше уваги близьким людям, адже їм потрібне ваше тепло.
Козеріг
- Сприятливі дні: 9, 10
- Несприятливі дні: 6, 11
Козероги надто багато часу проводять у своєму вигаданому світі, намагаючись уникнути реального життя. Ніхто не казав, що буде легко, але попереду у вас настільки багато позитивних моментів, що було б шкода їх впустити. Пора повертатись до стрімкого ритму та трохи менше думати "що було би". Ви варті більшого, аніж просто домислів.
Водолій
- Сприятливі дні: 6, 10
- Несприятливі дні: 8, 11
Новий тиждень відкриє перед Водоліями стільки нових можливостей, тому було би дивним відмовлятись від них. Вам давно хотілось якихось позитивних зрушень, які б розбавили розмірений темп життя, тому обирайте: залишатись у зоні комфорту чи досліджувати щось нове. Звісно ж, надто емоційне ставлення до раптових шансів може зіграти не на руку, тому вмикайте холодний розум.
Риби
- Сприятливі дні: 7, 11
- Несприятливі дні: 8, 10
Риби мають можливість і повноцінно відпочити, і якісно попрацювати, адже тиждень сприятиме реалізувати всі ваші бажання. А от в стосунках краще навчитись менше повчати людей і більше слухати. Це може кардинально змінити ставлення до вас, а також розширити звичайні горизонти. Не соромтесь зізнаватись у своїх почуттях.
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