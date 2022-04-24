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війна

Погода на Поливаний понеділок в Україні: прогноз на 25 квітня

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Прогноз погоди на 25 квітня в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 25 квітня в Україні / Dewang Gupta on Unsplash

25 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, але дощі все ж залишаться у кількох областях. Детальний прогноз погоди на Поливаний понеділок по містах.

25 квітня, у понеділок, в країну й надалі повертатиметься тепла весняна погода. Однак дощі затримаються у північних та західних областях, а також у Черкаській, Вінницькій та у Кропивницькому. А ввечері опади дійдуть до Одещини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Середня температура вдень втримається на рівні +17+22.

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Вітер матиме південно-західний напрямок, буде рвучким, часом навіть із сильними поривами. Лише у східній частині – слабкий, максимум помірний. У Києві 25-го квітня також пройде дощ. Південно-західний вітер передбачається поривчастим, до сильного, на вечір понеділка вгомониться. Компенсує хмарність та рвучкий вітер висока температура повітря – у столиці очікується +18+20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Погода на Поливаний понеділок в Україні: прогноз на 25 квітня - фото 503905
  • Ужгород +16+18
  • Львів +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +17+19
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +19+21
  • Суми +19+21
  • Харків +19+21
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +19+21

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