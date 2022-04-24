Погода на Поливаний понеділок в Україні: прогноз на 25 квітня

25 квітня в Україні продовжить підійматись температура повітря, але дощі все ж залишаться у кількох областях. Детальний прогноз погоди на Поливаний понеділок по містах.

25 квітня, у понеділок, в країну й надалі повертатиметься тепла весняна погода. Однак дощі затримаються у північних та західних областях, а також у Черкаській, Вінницькій та у Кропивницькому. А ввечері опади дійдуть до Одещини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. Середня температура вдень втримається на рівні +17+22.

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Вітер матиме південно-західний напрямок, буде рвучким, часом навіть із сильними поривами. Лише у східній частині – слабкий, максимум помірний. У Києві 25-го квітня також пройде дощ. Південно-західний вітер передбачається поривчастим, до сильного, на вечір понеділка вгомониться. Компенсує хмарність та рвучкий вітер висока температура повітря – у столиці очікується +18+20 градусів, – додала вона.

Прогноз погоди на 25 квітня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +16+18

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +17+19

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +18+20

Хмельницький +17+19

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +21+23

Полтава +19+21

Суми +19+21

Харків +19+21

Дніпро +20+22

Запоріжжя +20+22

Донецьк +19+21

Луганськ +19+21

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