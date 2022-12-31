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Новий рік 2023

Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня

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Погода в Україні на Новий рік 2023 - фото 1
Погода в Україні на Новий рік 2023

Чи будуть морози та сніг 31 грудня 2022 та 1 січня 2023 року розповіла синоптикиня. Детальний прогноз погоди читайте далі!

31 грудня, у суботу, в Україні буде досить тепла погода, а от 1 січня стане ще тепліше. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер переважно південно-західний, веселий, іноді поривчастий.

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31 грудня в Україні впродовж дня очікується +3+9 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині +1+4 градуси. У південній частині та західних областях +7+12 градусів. У нічні години в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу, десь у видолинках чи околицях може бути нижче... Невеликий дощ, ймовірно, з мокрим снігом, найближчої ночі передбачається на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині. Ще у Карпатах та навколокарпатських районах – також місцями опади. На решті території України – без істотних опадів, а на півдні, південному сході та подекуди в центрі навіть може бути сонечко. 1 січня протягом дня очікується +7+14 градусів, у східній частині +5+9 градусів. Вітер південно-західний, помірний, до рвучкого. Переважатиме суха погода, лише в новорічну ніч на Чернігівщині та Сумщині, а вдень на Луганщині та Харківщині можливі невеликі опади", – зазначила вона.

У Києві 31 грудня та 1 січня – без опадів. Вітер південно-західний, поривчастий. 31 грудня вночі близько нуля, вдень +4+6 градусів. 1 січня вночі близько +5 градусів, вдень +10+12 градусів.

Прогноз погоди на 31 грудня по містах України:

Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня - фото 517601
Прогноз погоди на 1 січня по містах України:
Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня - фото 517602

Погодні прикмети на Новий рік:

  • Якщо новорічна ніч дуже зоряна, то варто очікувати на вдалий врожай ягід;
  • Якщо у ніч на Новий рік суворий мороз та незначний снігопад, то буде хороший врожай хліба;
  • Якщо 1 січня на деревах видно іній, то рік буде вдалим та успішним;
  • Якщо інею на деревах вранці 1 січня не видно, то попереду буде дуже активний рік;
  • Якщо похмура погода у перший день року, то така затримається аж до весни;
  • Якщо 1 січня холодно та морозно, то у липні буде дуже спекотно та сухо.

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