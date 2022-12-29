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Любовний гороскоп на 2023 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Водяний Кіт (Кролик)
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Рік Водяного Кота (Кролика) – ідеальний час для пошуку другої половинки. Любовний гороскоп на 2023 рік розповість, чого очікувати знакам від стосунків, які зміни будуть у них попереду та на які сюрпризи долі можна розраховувати у новому році.
У рік Водяного Кота (Кролика) успіх та удача буде на боці стриманих та цілеспрямованих, тож будь-які ідеї про імпульсивність та кохання з першого погляду слід відкинути. Дізнаймося детальніше, чим ще здивує знаків 2023 рік.
І ще: Фінансовий гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги любовний прогноз на 2023 рік на українській мові!
Любовний гороскоп на 2023 рік
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Особлива краса Овнів у тому, що вони мають неабиякі інстинкти у стосунках та у коханні. Такі люди захоплюють сміливістю, хоч вона і не завжди працює у довгостроковій перспективі. Овни не втрачають новизни, але це стає і певним недолік через постійну гонитву за власними потребами та бажаннями. Тому у 2023 році потрібно буде трохи збавити темпи та все ж обрати трохи стабільності в особистому житті.
Телець
Тельцями керує Венера, планета любові та краси. Та часто ці люди можуть приховувати невпевненість у собі та соромитись власних бажань. Тож 2023 рік дасть шанс обрати любов, а не страх. Астрологи прогнозують, що Тельцям вдасться вийти зі своєї зони скутості, що неабияк покращить їхнє особисте життя.
Близнюки
Вся багатослівність та харизма Близнюків зникає, коли справа доходить до деталізації своїх бажань. Тож 2023 рік трохи посилить сексуальність та надихне застосувати вроджену цікавість до тілесних втіх. Залишиться лише бути щирими зі своїми партнерами, щоб всі отримували задоволення.
Рак
Раки не бояться емоційної глибини інших, але часто нехтують власними потребами, намагаючись задовольнити чужі. Тож Плутон дозволить виправити цей дисбаланс та направить на шлях справедливості та рівноваги у стосунках.
Лев
Левам варто потрусити гривою і стати відкритішими до себе та інших. Венера буде ретроградною влітку, тож змусить представників цього знаку замислитись про те, якими вони прагнуть бачити себе та свого партнера. Це вплине і на якість оточення. Попереду рік, сповнений відкриттів та пригод.
Діва
Діви у новому році звернуть увагу на тривале партнерство. Це буде стосуватись і друзів, і коханої людини. Але це не означає зупинку чи застій. Почнеться етап, коли варто буде проявити терпіння, цілеспрямованість та нестримний оптимізм.
Терези
Знак Терезів відзначається дипломатичністю, тож часто у стосунках вони готові піти на неймовірне, щоб зберегти мир у романтичних стосунках. І така поступлива акробатика часто шкодить цим людям. Тому у 2023 році об'єднана енергія Юпітера та Венери допоможе Терезам відчути себе вільними та спокійними.
Скорпіон
Хоч 2022 рік важко назвати легким для Скорпіонів, але весь цей досвід був недаремним. Ключова зміна, яка трапилась на арені стосунків та кохання, це краще розуміння себе, власних бажань та прагнення творчості. І це неабияк може змінити ваше життя та пріоритети у виборі партнерів для самотніх представників цього знаку Зодіаку.
Стрілець
Вже у перші тижні 2023 року ретроградний Марс може принести Стрільцям відчуття, що їхня харизма випарувалась. Та вже у лютому ситуація кардинально зміниться. А креативний підхід до реалізації власних бажань дозволить відчутно покращити особисте життя.
Козеріг
Хоч Козероги і мають репутацію дуже серйозних та постійно втомлених людей, але вони все одно залишаються стриманими прихильниками земних насолод. Та у 2023 році їм вдасться нарешті відчути себе комфортно і безпечно у власному тілі. А це неабияк змінить ситуацію на романтичному фронті, а впевненість дозволить збільшити коло спілкування.
Водолій
Водолії звикли бути у всьому об'єктивними, але для цього їм завжди потрібно триматись на безпечній відстані від безладу та сумнівних знайомств. Та для міцних стосунків у 2023 доведеться спуститись на землю та звертати увагу на рутинні дрібниці, а також дослухатись до чужих почуттів.
Риби
Риби надто довго плутали біль з пристрастю, через що могли втратити розуміння справжнього задоволення. Будь-які стосунки не повинні перетворювати вас у жертву. Та у 2023 році вдасться відійти від ідеалізації людей навколо та нарешті відчути себе щасливими.
До теми: Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
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