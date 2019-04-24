Погода на Чистий четвер: прогноз на 25 квітня

25 квітня у Чистий четвер в Україні буде тепла та сонячна погода, лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді дощу. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

25 квітня християни відзначають Чистий четвер, завершуючи всі важливі справи вдома та наводячи лад. Яку погоду очікувати у цей день, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Чистий Четвер буде в Україні сонячним та по-літньому теплим. Окремі дощики можуть капнути в західних областях. Ніч ще очікується холоднуватою, +4+11 градусів, а ось протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів. На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів. На Правобережжі вітер буде поривчастим, до сильного". - зазначила вона.

У Києві у четвер втримається сонячна погода, а повітря прогріється до +20+23. Нагадаємо, що народні синоптики вважають, що на Пасху в Україні буде доволі тепла погода, незначні дощі пройдуть на заході та півночі країни. А вже на 7 день після Великодня в країну прийде нова хвиля похолодання, яка втримається всього кілька днів.

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