Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Погода на Чистий четвер: прогноз на 25 квітня

  • 23
Прогноз погоди на Чистий четвер - фото 1
Прогноз погоди на Чистий четвер

25 квітня у Чистий четвер в Україні буде тепла та сонячна погода, лише у кількох областях можливі незначні опади у вигляді дощу. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

25 квітня християни відзначають Чистий четвер, завершуючи всі важливі справи вдома та наводячи лад. Яку погоду очікувати у цей день, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Погода на Великдень в Україні: прогноз на Пасху від Діденко

"Чистий Четвер буде в Україні сонячним та по-літньому теплим. Окремі дощики можуть капнути в західних областях. Ніч ще очікується холоднуватою, +4+11 градусів, а ось протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів. На узбережжях українських морів холодне море освіжатиме повітря до +16+19 градусів. На Правобережжі вітер буде поривчастим, до сильного". - зазначила вона.

У Києві у четвер втримається сонячна погода, а повітря прогріється до +20+23. Нагадаємо, що народні синоптики вважають, що на Пасху в Україні буде доволі тепла погода, незначні дощі пройдуть на заході та півночі країни. А вже на 7 день після Великодня в країну прийде нова хвиля похолодання, яка втримається всього кілька днів.

via GIPHY

Читайте також: Весна у розпалі: коли в Україну прийде похолодання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гра престолів 8 сезон 2 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
  • 22 квітня, 08:25
  • 16666
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 176
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 226
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події