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Перший день весни: яку погоду очікувати 1 березня

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Погода на сьогодні, 1 березня - фото 1
Погода на сьогодні, 1 березня

1 березня в Україні відзначиться складними погодними умовами, адже у кількох областях можливий мокрий сніг, а по всій країні буде прохолодно та вітряно. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Перший день весни прийде в Україну з посиленням вітру та опадами у вигляді снігу в частині країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"А поки що 1 березня в Україні очікуються протягом дня скромненькі 0+3 градуси, на Півдні та Заході +3+8 градусів. Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. У південній частині опади ймовірні лише на Запоріжжі та на Херсонщині. У західних областях, на Одещині, Миколаївщині та в Криму передбачається суха погода", – відзначила вона.

У Києві 1 березня буде холодна, волога та вітряна погода, до 0+2 вдень. Вже на вихідних, 2-3 березня прийде нова порція похолодання, вночі температура опуститься до -4-10, однак з понеділка тепло знову повернеться в Україну.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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