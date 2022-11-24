Погода на 25 листопада в Україні: синоптик розповіла про зміни прогнозу

25 листопада прогноз погоди нічим особливим не виділятиметься. У п'ятницю температура повітря в Україні суттєво не зміниться. Детальніший прогноз читайте далі.

25 листопада, у п'ятницю, буде волога погода, періодично – невеликий дощ та мокрий сніг, залежно від температури повітря. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, східні області втримаються від опадів.

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Протягом дня в західних областях -3+3 градуси. У північній частині 0+3 градуси. На сході та в центрі +4+9 градусів (лише на Вінниччині близько нуля). На півдні очікується +7+12, в Криму до +14 градусів", – додала вона.

У Києві 25 листопада пройде дощ, можливо іноді з мокрим снігом. Температура повітря впродовж дня підніметься до +1+3 градусів.

Прогноз погоди на 25 листопада по містах України:

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