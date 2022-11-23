Погода на 24 листопада в Україні: синоптик попередила про збільшення опадів

24 листопада опади періодично випадатимуть повсюди в Україні. Лише східні області утримаються від надмірної вологи – там без істотних опадів. Детальніший прогноз читайте далі.

24 листопада, у четвер, в Україні погода особливо не зміниться, хіба що побільшає опадів у порівнянні з попередніми днями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, з другої половини 23 листопада та надвечір накриє мокрим снігом та дощем західні області, зачепить Вінниччину та Одещину.

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На дорогах, так підозрюю, що вже до березня – різнокаліберні каші з ожеледиці, калюж, грудок льоду, снігу та подекуди чистого асфальту. Дуже обережно ходіть, повільніше, із ліхтариком чи ввімкненим телефоном у темряві", – додала вона.

Температура повітря найвищою очікується у південній частині, +9+14 градусів, в Криму до +17. У центрі та на сході +2+9 градусів. На півночі та заході -3+3 градуси. У Києві – дощ та мокрий сніг. Вдень близько нуля. На дорогах ожеледиця! Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними опадами, погода. Проте сильного холоду не видно.

Прогноз погоди на 24 листопада по містах України:

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