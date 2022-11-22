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Погода на 23 листопада в Україні: синоптик розповіла, яка негода насувається
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23 листопада в Україні буде повсюди хмарно, вогко, слизько, мокро, але без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься близько нуля, вночі підмерзатиме, вдень підтаватиме. Детальніший прогноз читайте далі.
23 листопада, у середу, в Україні настане пауза в опадах – нічого суттєвого не передбачається. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, хіба вночі на сході подекуди невеликий дощ, а вдень – у Чернівецькій області.
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У східних областях +3+8, на півдні +7+12 градусів. У Києві, 23-го листопада, переважно без опадів. Вночі -1-4, вдень близько нуля. На дорогах або слизько, або калюжі, або й одне, й друге одночасно", – додала вона.
Прогноз погоди на 23 листопада по містах України:
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