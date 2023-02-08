Погода 9 лютого в Україні – синоптикиня попередила про рвучкий вітер

9 лютого для українців погодні умови не стануть неочікуваними, адже продовжиться температурна картина попередніх днів. Детальніший прогноз читайте далі.

9 лютого, у четвер, опадів у більшості областей не буде. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, морози в Києві послабнуть 11-12 лютого.

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З потеплінням прийдуть опади, зниження атмосферного тиску, рвучкий вітер. Метеопати, готуйтеся! А поки що, 9 лютого, в столиці морози ще самовпевнені: вночі -10-13 градусів, вдень потепліє до -1-3 градусів. В Україні ситуація поки також подібна – нічні морози досягатимуть 10-15, місцями 18 градусів. Вдень попускатиме до -2-5 градусів. Інша, тепліша та з опадами, погода прийде в Україну вихідними, 11-12 лютого", – додала вона.

Прогноз погоди на 9 лютого по містах України:

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