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Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
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Лютий 2023 відзначиться магнітними бурями, які можуть негативно вплинути на організм людини. Ці бурі відчують і в Україні. Підготували для вас календар усіх дат, коли магнітне поле Землі впливатиме на самопочуття у лютому!
У лютому 2023 року очікуються магнітні бурі, які будуть відчутні в Україні та світі. Магнітні бурі будуть різної потужності, тож матимуть вплив не лише на самопочуття дуже метеочутливих людей. Бурі варто очікувати впродовж першої половини місяця. Триватимуть ці магнітні бурі впродовж кількох днів.
До теми: Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Дізнайтесь, коли ви можете відчути вплив Сонця на собі у лютому:
|Календар магнітних бур на лютий 2023
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5 лютого розпочнеться перше магнітне коливання місяця, яке буде дуже відчутне. Ця магнітна буря буде сильної потужності й триватиме впродовж одного дня.
7 лютого очікуйте середню за потужністю магнітну бурю. Вона впливатиме на стан метеочутливих людей. Зверніть увагу на стан свого здоров'я, відмовтеся від шкідливих звичок та перейдіть на здоровий раціон.
Далі 10 лютого знову буде потужна магнітна буря. Тому будьте обережні та дбайливо ставтеся до свого організму. У цей день можливі сильні головні болі та негаразди з тиском.
15 лютого буде досить слабке магнітне коливання, яке здатне вплинути на здоров'я та самопочуття дуже метеочутливих людей. Якщо ви належите саме до такої категорії, то проведіть цей день спокійно.
Будьте весь час обачні! Пам'ятайте, що у час активних магнітних бур потрібно уважно ставитися до свого стану здоров'я, захищати свій організм від сонячного впливу та робити все, щоб уникнути загострення хронічних хвороб, якщо вони у вас є. Медики також рекомендують зменшити у раціоні кількість нездорової їжі та алкоголю. До слова, ваше самопочуття можуть покращити легкі фізичні вправи!
Поради, як пережити магнітні бурі у лютому 2023:
- Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий період буремний період.
- Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та овочі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та мінералів.
- Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду та спраги.
- Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть погіршити ваше самопочуття.
- Проконсультуйтеся з лікарем щодо ваших хронічних захворювань.
- Додайте у розклад дня спорт або ж активний відпочинок. Така допомога впливає і морально, і фізично.
- Слухайте улюблене Радіо МАКСИМУМ і не забувайте про гарний настрій щодня!
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