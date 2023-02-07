Погода 8 лютого в Україні – синоптикиня попередила про штормову ситуацію

8 лютого морози продовжать панують далі в Україні, а ще буде штормова погода. Детальніший прогноз читайте далі.

8 лютого, у середу, антициклон, на ім'я Elisabeth, порозганяє в Україні всі хмари, почистить небо до зоряного вночі, до голубого і навіть сонячного вдень. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, може хіба трохи хмар закине на Крим – близькість циклону на південному сході.

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Вітер сильний, штормовий – на сході та півдні України. Плюс відповідно штормова ситуація також. Найближчої ночі -9-15 градусів, вдень -1-7 градусів. Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи піднятися. А передумають вони орієнтовно з 11-13 лютого. Кияни також не пастимуть задніх з червоними щоками та підсиненими носами – вночі -10-13, вдень -2-5 градусів. Тиск атмосферний високий, може боліти часом голова, хто реагує на посилення тиску та морозів. Опадів не передбачається – сонце вдень у столиці. Не забуваємо про ожеледицю, слизько! Послаблення морозів у Києві також передбачається орієнтовно з 11-12 лютого", – додала вона.

Прогноз погоди на 8 лютого по містах України:

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