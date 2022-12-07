Погода 8 грудня в Україні: синоптик попередила про мокрий сніг

8 грудня, у четвер в Україні буде мокрий сніг, дощ, сірі хмари та чудове сонце. Детальніший прогноз читайте далі.

8 грудня, у четвер, мокрий сніг очікується у центрі, на сході України. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер поступово стихатиме, залишиться рвучким лише в східній частині.

І ще: Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго

Дощ місцями – у південній частині. На півночі та на Вінниччині – щільні постфронтальні хмари. Сонячні прояснення, без опадів – у західних областях. Повітря заходить до нас явно тепліше – завтра повсюди близько нуля, вдень навіть з невеликими "плюсами", на півдні +5+9, в Криму до +14 градусів", – додала вона.

У Києві в четвер залишиться лише хмарність – опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля. Вихідними та в найближчий понеділок потепліє до +4+8 градусів!

Прогноз погоди на 8 грудня по містах України:

Читайте також: День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця