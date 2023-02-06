Погода 7 лютого в Україні – синоптикиня розповіла, коли прийде потепління

7 лютого ще не варто очікувати послаблення природної стихії, адже опади у вигляді снігу та мороз ще будуть. Проте не дуже довго. Детальніший прогноз читайте далі.

7 лютого, у вівторок, в Україні щипатиметься за щоки й носи мороз. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вночі очікується -6-12 градусів, вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище -2-7 градусів.

І ще: Магнітні бурі у лютому 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні

Сніг йтиме на заході, півночі та місцями в південній частині України. І ще на Вінниччині. На решті території – без опадів. Вітер з північного сходу, півночі, помірний. Сильний штормовий вітер передбачається у східних областях та на півдні, у морях також будуть високі хвилі. На дорогах повсюди ожеледиця, слизько, на дорогах – можлива складна ситуація. У Києві підсипатиме сніг. Вночі -5-8 градусів, протягом дня -2-5 градусів. Ожеледиця! Послаблення морозів, потепління прийде до нас в Україну на наступному тижні", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 лютого по містах України:

Читайте також: Погода у лютому 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць