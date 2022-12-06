Погода 7 грудня в Україні: синоптик попередила про атмосферний фронт

7 грудня Україною пройдеться атмосферний фронт, який принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ. Детальніший прогноз читайте далі.

7 грудня, у середу, в східній частині України втримається сильний вітер південно-східного напрямку. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, надалі потепління в Україні набере обертів, найближчими вихідними температура повітря підніметься до денних +4+10 градусів.

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Температура повітря впродовж дня середи очікується така: на заході +2+5 градусів, на півночі та в центрі -2+2 градуси (на Сумщині до -4 градусів), на сході -3-6 градусів, на півдні +2+7, в Криму до +10, в Приазов'ї близько нуля", – додала вона.

У Києві 7 грудня передбачається мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах, поривчастий вітер. Вночі -4-6 градусів, вдень потепліє до нуля.

Прогноз погоди на 7 грудня по містах України:

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