Погода 6 грудня в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у вівторок

6 грудня в Україну поступово зайде нова, тепліша, повітряна маса. А найближчої ночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4-10 градусів. Детальніший прогноз читайте далі.

6 грудня, вівторок в Україні атмосферний фронт підійде до західних областей і принесе мокрий сніг та дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура повітря, яка й так не низька на заході, стане тут вищою ще на кілька градусів – очікується вдень +1+4 градуси. На решті території України поки буде холодно.

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Вдень хоча й підморожуватиме, але "мінуси" трохи схуднуть, передбачається -1-3 градуси. Залишається в Україні сильний рвучкий вітер південно-східного напрямку – тому відчуттєва температура повітря буде нижче реальної на кілька градусів. У Києві День Збройних Сил України буде із сухою вітряною погодою. Південно-східний вітер досягатиме 11-14 метрів за секунду, некомфортний, колючий. Ані дощу, ані снігу в Києві у вівторок не очікується. На дорогах ожеледиця", – додала вона.

Вже з середи, 8 грудня, атмосферний фронт рушить територією більшості областей України – опадів побільшає, випадатиме мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, потепліє до відлиги й навіть незначних "плюсів".

Прогноз погоди на 6 грудня по містах України:

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