Погода 4 та 5 лютого в Україні – синоптикиня розповіла, що очікувати найближчими вихідними

Цими вихідними, 4 та 5 лютого, в Україну йде похолодання. Детальніший прогноз читайте далі.

4 лютого, у суботу, та 5 лютого, у неділю, денні години ще будуть трохи тепліше – від 3 морозу до 2 тепла. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найближчими вихідними нічна температура повітря становитиме -3-8 градусів.

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З початку наступного тижня і вдень також буде повсюди нижче нуля, а вночі морози зміцніють до -6-13 градусів. Літатиме періодично сніг, а в західних областях опади можуть бути сильними – близькість циклону, відповідно ситуація на дорогах стане складнішою. У Києві 4-5 лютого – періодично сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі -3-6 градусів, вдень -1-3 градуси. З понеділка у столиці холод посилиться. Проте сильних морозів не очікується", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 лютого по містах України:

Прогноз погоди на 5 лютого по містах України:

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