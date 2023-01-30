Погода 31 січня в Україні – синоптикиня розповіла, як закінчиться цей місяць

31 січня на українців чекатиме мокра та дещо холодна погода. Найближчими днями варто очікувати сніг. Детальніший прогноз читайте далі.

31 січня, у вівторок, атмосферні фронти зумовлять періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу практично повсюди в Україні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, січень завершується в Україні яснішими проявами зимової погоди.

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Це не означає цілодобовий сніг та снігові кучугури, бо опади передбачаються періодично, чергуватимуться із поясненнями. Тому виділити якийсь конкретний район із тривалим снігом чи зовсім без опадів – малоймовірно. Скажемо так – скрізь завтра переважатиме волога погода. Вітер буде південно-західний та західний, помірний, у західних областях та на півночі можливі пориви до 14-18 метрів за секунду. Температура повітря залишається в теперішніх межах, протягом дня від 2 морозу до 3 тепла. У Києві січень завершить своє перебування сніжком, ожеледицею, нічним незначним морозом та денним +1+3 градуси. Січень завершується, проте зима ще нікуди не йде. Ще будуть й сніг, й морози. Після 4 лютого в Україну поступово заходитиме холодніша повітряна маса", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 січня по містах України:

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