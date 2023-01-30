Погода 30 січня в Україні – синоптикиня розповіла, коли очікувати класичну зиму

30 січня на українців у різних областях очікують різні опади та температурні показники – від снігу до тепла. Детальніший прогноз читайте далі.

30 січня, у понеділок, в Україні атмосферний фронт із північного заходу Європи зумовить сніг та мокрий сніг у західних областях, ближче до вечора опади підсунуться до Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також мокрий сніг або й дощ (невеликі опади) очікуються завтра в Криму, на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині, а решта території України належатиме сухій повітряній масі.

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У понеділок на заході та півночі України передбачається сильніший вітер, часом пориви до 15-20 метрів за секунду. Обережно! Температура повітря в більшості областей України поки що особливо не міняється – вночі невеликий, максимум помірний, мороз, вдень від 2 морозу до 2 тепла. У Києві 30 січня більшу частину доби буде без істотних опадів, а вже завтра ввечері підсунеться атмосферний фронт зі снігом. Посилиться вітер! Найближчої ночі -3-5 градусів, завтра вдень 0, +1 градус. Сонця, звичайно, хочеться, проте зими попереду ще вистачатиме", – додала вона.

Синоптикиня зазначає, що з 4 лютого, ближче до наступних вихідних, нам атмосфера обіцяє класичну зиму – сніг та виразніший мороз.

Прогноз погоди на 30 січня по містах України:

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