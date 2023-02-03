Погода 3 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує мокрий сніг

3 лютого українцям варто подбати про теплий одяг, адже сніжна погода та мінусова температура можуть по-зимовому вас заморозити. Детальніший прогноз читайте далі.

3 лютого, у п'ятницю, погода в Україні буде вологою і ще порівняно теплою. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні – мокрий сніг та дощ.

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Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-4 градуси, а вдень 3 лютого передбачається 0+3 градуси, на півдні до +5 градусів. Проте в західних областях вже завтра вдень повітря освіжиться до 0-2 градусів морозу. Надалі, впродовж суботи-неділі, 4-5 лютого, температура повітря в більшості областей України знижуватиметься, наступний тиждень буде помірно морозним. У Києві 3 лютого випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1-3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси. 4-5 лютого у столиці почнеться зниження температури повітря і найближчого тижня очікується морозна погода", – додає вона.

Прогноз погоди на 3 лютого по містах України:

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