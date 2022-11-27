Погода 28 листопада в Україні: синоптик розповіла, які будуть опади у понеділок

28 листопада в Україні інтенсивні опади малоймовірні. Похолодання ще не варто очікувати. Детальніший прогноз читайте далі.

28 листопада, понеділок в Україні буде хмарним, як і личить листопаду. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, мокрий сніг чи дощ періодично випадатимуть, невеликі, місцями.

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Більша ймовірність опадів – на півночі, у центральних областях та в південній частині України. На заході та сході атмосфера обмежиться просто хмарністю й туманами. У східних областях України очікуються пориви східного та південно-східного вітру до 12-15 метрів за секунду! Це знижуватиме відчутно температуру повітря. Там, де випадатиме мокрий сніг – налипання мокрого снігу й ожеледиця", – додала вона.

Температура повітря коливатиметься близько 2 морозу-2 тепла в західних та північних областях. Найхолодніше. У центрі та на сході очікується +1+5 градусів. У південній частині +3+7 градусів, в Криму до +10+12 градусів. Найтепліше. У Києві 28-го листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. В столиці в понеділок температура повітря близько нуля.

Похолодання до невеликих морозів (нічних -3-8 градусів, денних -1-4 градуси) ймовірне з другої половини прийдешнього тижня.

Прогноз погоди на 28 листопада по містах України:

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