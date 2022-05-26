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війна Kalush

Погода 26 травня в Україні: дощі та посилення вітру

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Прогноз погоди на 26 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 26 травня 2022 в Україні / freddie marriage on Unsplash

26 травня в країні переважатиме волога погода, а вітер знову посилиться до рвучкого. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 травня, у четвер, атмосферний фронт знову завітає в Україну, тому упродовж доби дощі з грозами пройдуть поступово у всіх областях. Доповнить цю картину і рвучкий вітер, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря обіцяє не розчаровувати, протягом дня +18+24 градуси, трохи свіжіше буде на північному сході. +16+20 градусів. У Києві 26-го травня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде поривчатим, можливі навіть пориви до 15-18 метрів за секунду. Протягом дня очікується максимально +22 градуси, – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Погода 26 травня в Україні: дощі та посилення вітру - фото 506143
  • Ужгород +23+25
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Кропивницький +19+21
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +24+26
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +22+24

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