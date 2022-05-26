Погода 26 травня в Україні: дощі та посилення вітру

26 травня в країні переважатиме волога погода, а вітер знову посилиться до рвучкого. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

26 травня, у четвер, атмосферний фронт знову завітає в Україну, тому упродовж доби дощі з грозами пройдуть поступово у всіх областях. Доповнить цю картину і рвучкий вітер, про що попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря обіцяє не розчаровувати, протягом дня +18+24 градуси, трохи свіжіше буде на північному сході. +16+20 градусів. У Києві 26-го травня пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер буде поривчатим, можливі навіть пориви до 15-18 метрів за секунду. Протягом дня очікується максимально +22 градуси, – додала вона.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +19+21

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Кропивницький +19+21

Миколаїв +21+23

Одеса +24+26

Херсон +21+23

Сімферополь +22+24

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +20+22

Запоріжжя +22+24

Донецьк +21+23

Луганськ +22+24

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