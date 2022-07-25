Погода 26 липня в Україні: синоптик попередила про повернення спеки

26 липня в Україну повертається спекотна погода у більшість областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

26 липня, у вівторок, до західних областей України повернеться спека. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 26 липня очікується протягом дня +29+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття, +32+35 градусів!

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Спекотно також буде на Одещині та Миколаївщині, +29+32 градуси.

У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина, +22+26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір прийдуть також на Львівщину, Волинь, Рівненщину, Івано-Франківську, Чернівецьку області та на Закарпаття", – додала вона.

У Києві 26 липня синоптична ситуація буде майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів.

Прогноз погоди на 26 липня у містах України:

Ужгород +34+36

Львів +31+33

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +30+32

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +29+31

Хмельницький +29+31

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Кропивницький +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +27+29

Херсон +27+29

Сімферополь +25+27

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +24+26

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