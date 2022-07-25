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Погода 26 липня в Україні: синоптик попередила про повернення спеки

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Прогноз погоди на 26 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 26 липня 2022 в Україні

26 липня в Україну повертається спекотна погода у більшість областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

26 липня, у вівторок, до західних областей України повернеться спека. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 26 липня очікується протягом дня +29+32 градуси, найспекотнішим полюсом виявиться Закарпаття, +32+35 градусів!

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Спекотно також буде на Одещині та Миколаївщині, +29+32 градуси.

У більшості областей України переважатиме комфортна літня температура повітря, яка крутитиметься поблизу +25+29 градусів. Трохи свіжішими будуть Харківщина та Сумщина, +22+26 градусів. Дощі з грозами пройдуть у вівторок у східній частині України та на Полтавщині, а вже аж надвечір прийдуть також на Львівщину, Волинь, Рівненщину, Івано-Франківську, Чернівецьку області та на Закарпаття", додала вона.

У Києві 26 липня синоптична ситуація буде майже ідеальна. Світитиме сонце, опадів не буде, вітер північного напрямку невеликий або помірний, максимально прогріється повітря до +26, +27 градусів.

Прогноз погоди на 26 липня у містах України:

Погода 26 липня в Україні: синоптик попередила про повернення спеки - фото 510214
  • Ужгород +34+36
  • Львів +31+33
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +30+32
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +27+29
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +24+26

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