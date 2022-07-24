Погода 25 липня в Україні: у яких областях буде похолодання

25 липня в Україні переважатиме спекотна погода, але атмосферний фронт все ж принесе похолодання у кілька областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

25 липня, у понеділок, в Україні будуть похолодання у північних областях, а також грозові дощі на Лівобережжі та сонячний антициклон. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 25 липня у північних областях України спека послабне, температура повітря знизиться до +23+27 градусів.

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У більшості областей України очікується +25+29 градусів, на Одещині до +29+31 градуса:

Дощі з грозами пройдуть вночі на півночі та в Центрі, протягом дня дощова, періодично, погода спостерігатиметься на Лівобережжі України – атмосферний фронт. На Правобережжі захазяйнує антициклон Lebrecht – сухо сонячно. Північно-західний вітер буде рвучким у північних та центральних областях України", – додала вона.

У Києві новий тиждень почнеться послабленням спеки, температура повітря вдень становитиме близько +24, +25 градусів. Дощ у столиці ймовірний найближчої ночі. Вдень, у понеділок, переважатиме суха, вітряна погода.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +26+28

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Кропивницький +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +29+31

Херсон +27+29

Сімферополь +29+31

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+29

Донецьк +26+28

Луганськ +27+29

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