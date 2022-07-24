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Погода 25 липня в Україні: у яких областях буде похолодання

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Прогноз погоди на 25 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 25 липня 2022 в Україні

25 липня в Україні переважатиме спекотна погода, але атмосферний фронт все ж принесе похолодання у кілька областей. Детальний прогноз по містах читайте далі.

25 липня, у понеділок, в Україні будуть похолодання у північних областях, а також грозові дощі на Лівобережжі та сонячний антициклон. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 25 липня у північних областях України спека послабне, температура повітря знизиться до +23+27 градусів.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У більшості областей України очікується +25+29 градусів, на Одещині до +29+31 градуса:

Дощі з грозами пройдуть вночі на півночі та в Центрі, протягом дня дощова, періодично, погода спостерігатиметься на Лівобережжі України – атмосферний фронт. На Правобережжі захазяйнує антициклон Lebrecht – сухо сонячно. Північно-західний вітер буде рвучким у північних та центральних областях України", додала вона.

У Києві новий тиждень почнеться послабленням спеки, температура повітря вдень становитиме близько +24, +25 градусів. Дощ у столиці ймовірний найближчої ночі. Вдень, у понеділок, переважатиме суха, вітряна погода.

Прогноз погоди на 25 липня у містах України:

Погода 25 липня в Україні: у яких областях буде похолодання - фото 510178
  • Ужгород +29+31
  • Львів +26+28
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +29+31
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +27+29

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