Погода 24 грудня в Україні: прогноз на Святвечір

24 грудня в Україні варто очікувати досить теплу погоду, яка протримається аж до Нового року за попередніми даними. Детальніший прогноз читайте далі.

24 грудня, у суботу, в Україні на Святвечір за григоріанським календарем в західних, північних областях України, на Вінниччині та Одещині буде дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, у східних областях України, у більшості центральних областей та південної частини переважатиме суха погода, хіба що тумани можуть збільшувати вологість.

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Циклон з атмосферними фронтами підсунеться близько до наших західних кордонів – тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими. Повсюди в Україні напередодні Різдва очікується тепла погода – впродовж завтрашнього дня +2+7 градусів, у південній частині +4+9, в Криму до +11 градусів. У Києві 24 грудня пройде дощ. Вітер південно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, завтра ввечері 0+2 градуси. На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолоднішає, зовсім трохи, і тому дощ зміниться снігом. Якраз погода – до свята. Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів", – додала вона.

Прогноз погоди на 24 грудня по містах України:

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