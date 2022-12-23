Погода 23 грудня в Україні: очікуйте тепло та опади

23 грудня в Україні триває тепла погода. Щодо опадів, то вони будуть, проте варто уважно стежити з тим, коли, які, в яких частинах України. Детальніший прогноз читайте далі.

23 грудня, у п'ятницю, в Україні буде тепло. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, температура повітря 23 грудня становитиме +3+6 градусів, на північному сході 0+3 градуси, у південній частині +5+9 градусів, в Криму до +10+12 градусів.

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Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, більш ймовірний у західних областях та на півночі України.На решті території переважатиме суха погода, хіба що з вологими туманами. Вітер південно-західний, помірний", – додала вона.

У Києві 23 грудня, дощ, якщо і можливий, то скоріше вночі та вранці, невеликий. Вночі трохи підмерзне, близько нуля, до одного морозу, а вдень передбачається +1+3 градуси.

Прогноз погоди на 23 грудня по містах України:

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