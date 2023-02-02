Погода 2 лютого в Україні – синоптикиня прогнозує опади у вигляді снігу

2 лютого на українців чатує справжня зима, яка замете все довкола білим. Можливо й не усюди, але все ж у більшості областей. Детальніший прогноз читайте далі.

2 лютого, у четвер, в більшості областей України місцями сніг та мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на дорогах буде ожеледиця.

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На півдні ймовірність опадів буде завтра найменшою. Температура повітря 2 лютого в Україні впродовж дня коливатиметься в межах 0+4 градусів, у південній частині +4+7 градусів. У Києві у середу передбачається мокрий сніг, на дорогах та тротуарах стане складніше рухатися. Найближчої ночі в столиці до -2 градусів, завтра вдень до +2 градусів. Похолодання розпочнеться з найближчих суботи-неділі. Й увесь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом. Класична зима захотіла покрутитися перед атмосферним дзеркалом", – додала вона.

Прогноз погоди на 2 лютого по містах України:

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