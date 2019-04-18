Погода 19-21 квітня в Україні: прогноз від Наталки Діденко

Вже до кінця тижня, 12-21 квітня в Україні почне підійматись температура повітря, однак місцями залишаться дощі та посилиться вітер. Детальний прогноз погоди до кінця тижня читайте далі.

У період з 19 по 21 квітня очікується посилення вітру, а також поступове потепління до +11+16 по всій країні. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму метеоблозі на opinionua.

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"У неділю, 21 квітня, у день президентських виборів, найтеплішою очікується західна частина України, максимально передбачається +15+19 градусів. Ночі в Україні ще залишатимуться холодними, +3+7 градусів, у західній частині при проясненнях можливі заморозки 0-3 градуси", – додала вона.

Водночас, 19-20 квітня суттєвих опадів в країні не прогнозується, лише 21 квітна на півночі та заході можливі періодичні дощі. У Києві до кінця буде прохолодна погода до +11+14 тепла вдень, у неділю побільшає хмар, місцями пройде незначний дощ.

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