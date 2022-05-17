Погода 18 травня в Україні: синоптик попередила про короткочасне похолодання

18 травня в Україні стане холодніше, проте протримається така температура протягом одного дня, а далі весняна погода відновиться. Детальний прогноз на середу читайте далі.

18 травня, у середу, середня температура вдень складе до +10+17. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, майже по всій країні буде одноденне зниження температури.

Актуально: Погода у травні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Нагадую – у середу в більшості областей України очікується короткочасне (короткочасне!) похолодання. Вночі у північних, західних, східних та центральних областях навіть можливі місцями невеликі заморозки на ґрунті. Вдень буде в межах +10+17 градусів", – додала вона.

Також синоптик повідомила, що вже з четверга 19 травня, тепла погода повернеться в країну.

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн