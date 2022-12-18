Погода 18 грудня в Україні: передбачається мороз і ожеледиця

18 грудня варто звернути увагу на похолодання – там, куди раніше прийде мороз, передбачається сильна ожеледиця. Детальніший прогноз читайте далі.

18 грудня, у неділю, опади впродовж дня в Україні малоймовірні. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вітер задуватиме з північного заходу та півночі і таки задуватиме, а не повіватиме, тобто, буде сильним, некомфортним.

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Температура повітря в Україні знизиться на заході до -3-8 градусів. На півночі до -1-4 градусів. У центрі на Вінниччині до -3 градусів, на решті території побуде 0+4 градуси. На сході очікується на Харківщині +3, на Луганщині та Донеччині ще тепло, до +7+10 градусів. На півдні очікується від +2+4 на Одещині до +10 на Запоріжжі", – додала вона.

У Києві сухо, слизько, вітряно, з похолоданням. Градуси з'їдуть до 2-4 морозу! Надалі похолодання посилиться, Миколая та вівторок обіцяють нам морози, але з середи тепла Атлантика знову перемагатиме.

Прогноз погоди на 18 грудня по містах України:

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